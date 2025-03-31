На Торецькому напрямку бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу за допомогою FPV-дронів знищили комплекс спостереження "Муром-П" та склад боєприпасів росіян.,

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

"У результаті бойової роботи було уражено і знищено: ворожий танк, міномет, комплекс спостереження "Муром-П", автотранспорт, ворожі укриття з піхотою, а також склад боєприпасів", — ідеться в повідомленні.

На Торецькому напрямку бойові дії набирають обертів, водночас Сили оборони завдають втрат противнику.

"Пілоти батальйону безпілотних систем та підрозділу "Kurt&Company" щодня знищують з десяток окупантів. Майстерно використовуючи для цього дрони усіх типів – від маленьких, але точних FPV до бомберів, які знищують все на шляху", — кажуть військові.