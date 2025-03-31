Спротив: окупанти вивезли 39 українських дітей з ТОТ Луганщини до РФ

Відомо, що через так звану "реабілітацію" вже пройшли понад 1200 дітей із ТОТ.

Росіяни вивезли 39 українських дітей з ТОТ Луганщини до РФ під виглядом "оздоровлення".

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Під виглядом “реабілітації” та “оздоровлення” рф продовжує депортувати українських дітей. Цього разу — 39 дітей із тимчасово окупованих Рубіжного, Кремінної, Лисичанська та Сватового вивезли до санаторію "Клязьма" в підмосков’ї", — кажуть у спротиві.

Окупанти обіцяють "домашню атмосферу" та "обстеження", але, як підкреслюють у ЦНС, насправді це — частина гібридного геноциду. Дітей ізолюють від України, мови, культури та правди.

"За даними самого окупаційного фонду, через "реабілітацію" вже пройшли понад 1200 дітей із ТОТ — це масштабна насильницька операція з усіма ознаками воєнного злочину", — додають у спротиві.