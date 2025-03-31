Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
Трамп заявив NBC News, що “розлючений” на Путіна і пригрозив додатковими тарифами на нафту
Трамп заявив NBC News, що “розлючений” на Путіна і пригрозив додатковими тарифами на нафту
«Безсмертні» паркувальники: Чому пожежні машини не можуть потрапити в двори і хто винен, що нема парковок
«Безсмертні» паркувальники: Чому пожежні машини не можуть потрапити в двори і хто винен, що нема парковок
“раша Гудбай”: щеплення від хорошого кіно
“раша Гудбай”: щеплення від хорошого кіно
Кожного дня “шахеди”: як живе і працює Старокостянтинів під постійними атаками росіян
Кожного дня “шахеди”: як живе і працює Старокостянтинів під постійними атаками росіян
Російські солдати масово тонуть під час навчань з форсування на Херсонщині, — "АТЕШ"
Російські солдати масово тонуть під час навчань з форсування на Херсонщині, — "АТЕШ"
Гетманцев: МВФ переніс для України строки 4-х діючих маяків, що свідчить про затримку реалізації реформ
Гетманцев: МВФ переніс для України строки 4-х діючих маяків, що свідчить про затримку реалізації реформ
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
ГоловнаСуспільствоЖиття

Спротив: окупанти вивезли 39 українських дітей з ТОТ Луганщини до РФ

Відомо, що через так звану "реабілітацію" вже пройшли понад 1200 дітей із ТОТ.

Спротив: окупанти вивезли 39 українських дітей з ТОТ Луганщини до РФ
Фото: Центр національного спротиву

Росіяни вивезли 39 українських дітей з ТОТ Луганщини до РФ під виглядом "оздоровлення".

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Під виглядом “реабілітації” та “оздоровлення” рф продовжує депортувати українських дітей. Цього разу — 39 дітей із тимчасово окупованих Рубіжного, Кремінної, Лисичанська та Сватового вивезли до санаторію "Клязьма" в підмосков’ї", — кажуть у спротиві.

Окупанти обіцяють "домашню атмосферу" та "обстеження", але, як підкреслюють у ЦНС, насправді це — частина гібридного геноциду. Дітей ізолюють від України, мови, культури та правди.

"За даними самого окупаційного фонду, через "реабілітацію" вже пройшли понад 1200 дітей із ТОТ — це масштабна насильницька операція з усіма ознаками воєнного злочину", — додають у спротиві.

  • Російські окупанти вивезли дванадцять дітей з тимчасово окупованого Харцизька на Донеччині до Москви на так звані "різдвяні канікули". 
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies