Швеція оголосила свій найбільший пакет допомоги Україні – на $1,6 млрд

Країна у короткі терміни, від 0 до 24 місяців, виготовить і поставить оборонне обладнання.

Міністр оборони Швеції Поль Джонсон оголосив найбільший для країни пакет підтримки України – на 1,6 млн доларів. Він включає, зокрема, допомогу ППО, артилерією, супутниковими комунікаціями і морськими спроможностями, написав міністр у X.

Шведська оборонна матеріальна адміністрація підтвердила спроможність виготовити та поставити у короткі терміни від 0 до 24 місяців необхідне обладнання. Значна частина міжнародної військової підтримки здійснюється через багатосторонні ініціативи, коаліції в рамках Контактної групи з питань оборони України та закупівлі в українських оборонних промислових підприємствах за пожертви.

"Швеція пожертвує на ці фонди та ініціативи близько 465 мільйонів доларів", – повідомив Джонсон.

Також пакет містить обладнання від шведський збройних сил. Нова допомога включатиме кулемети, боєприпаси, близько 100 одиниць техніки різних типів для обслуговування авіабази та інше.

🇺🇦🇸🇪Today, Sweden presented its largest military support package to Ukraine to date, valued at almost $1.6 billion. The package includes, among other things, support for Ukraine’s air defence, artillery, satellite communications, and maritime capacity. (1/6) pic.twitter.com/5u14m9QQlY — Pål Jonson (@PlJonson) March 31, 2025

"Із цим пакетом допомоги Швеція демонструє, що для України можна зробити більше. Пакет буде великою допомогою українському суспільству, українським Збройним Силам і українській оборонній індустрії", – прокоментував міністр.

Загальна допомога країни Україні за повномасштабну війну перевищила 80 млрд шведських крон, повідомили в Міноборони.