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Швеція оголосила свій найбільший пакет допомоги Україні – на $1,6 млрд

Країна у короткі терміни, від 0 до 24 місяців, виготовить і поставить оборонне обладнання. 

Швеція оголосила свій найбільший пакет допомоги Україні – на $1,6 млрд
Швеція оголосила свій найбільший пакет підтримки України
Фото: Pal Jonson у X

Міністр оборони Швеції Поль Джонсон оголосив найбільший для країни пакет підтримки України – на 1,6 млн доларів. Він включає, зокрема, допомогу ППО, артилерією, супутниковими комунікаціями і морськими спроможностями, написав міністр у X. 

Шведська оборонна матеріальна адміністрація підтвердила спроможність виготовити та поставити у короткі терміни від 0 до 24 місяців необхідне обладнання. Значна частина міжнародної військової підтримки здійснюється через багатосторонні ініціативи, коаліції в рамках Контактної групи з питань оборони України та закупівлі в українських оборонних промислових підприємствах за пожертви. 

"Швеція пожертвує на ці фонди та ініціативи близько 465 мільйонів доларів", – повідомив Джонсон. 

Також пакет містить обладнання від шведський збройних сил. Нова допомога включатиме кулемети, боєприпаси, близько 100 одиниць техніки різних типів для обслуговування авіабази та інше.

"Із цим пакетом допомоги Швеція демонструє, що для України можна зробити більше. Пакет буде великою допомогою українському суспільству, українським Збройним Силам і українській оборонній індустрії", – прокоментував міністр. 

Загальна допомога країни Україні за повномасштабну війну перевищила 80 млрд шведських крон, повідомили в Міноборони. 

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