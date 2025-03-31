Трамп заявив, що у Зеленського будуть “великі проблеми” у разі виходу з угоди щодо надр

Новий проєкт угоди поширюється на всі природні ресурси, включно з нафтою та газом, а також основними енергетичними активами країни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що український президент Володимир Зеленський намагається вийти з угоди щодо корисних копалин, додавши, що у такому разі на нього чекатимуть “великі проблеми”, повідомляє Радіо Свобода.

“Він намагається відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних мінералів. Якщо він це зробить – у нього будуть проблеми. Великі, великі проблеми”, – сказав Трамп журналістам на борту президентського літака Air Force One.

Bloomberg і Financial Times раніше повідомляли, що новий проєкт угоди поширюється на всі природні ресурси, включно з нафтою та газом, а також основними енергетичними активами країни.

Згідно з документом, адміністрація президента США вимагає “права першої пропозиції” на інвестиції у всі інфраструктурні та ресурсні проєкти.

Також у разі схвалення проєкту Київ перераховуватиме до спеціального інвестиційного фонду 50% доходів від нових інфраструктурних проєктів та проєктів із розробки природних ресурсів. Як сказано в документі, США хочуть отримати право першими вимагати прибуток, що перераховується до цього фонду.

Київ стурбований тим, що угода може не лише підірвати прагнення приєднатися до Європейського союзу, а й вимагатиме від України відшкодувати всю військову та економічну підтримку США, надану з початку війни, пише Bloomberg.

Раніше Україна і США домовилися укласти угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України. Спроби її підписати зірвалися 28 лютого після суперечки між Трампом і Зеленським у Білому домі.