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Німецький стартап здійснив тестовий запуск ракети-носія з Норвегії

Місія під назвою "Going Full Spectrum" є першою спробою орбітального запуску з Норвегії та континентальної Європи.

Німецький стартап здійснив тестовий запуск ракети-носія з Норвегії

Німецька авіакомпанія Isar Aerospace зробила сьогодні перший тестовий запуск двоступеневої ракети Spectrum з космічного центру Андоя в Норвегії, повідомляє NASASpaceflight.com.

Попередню спробу в понеділок, 24 березня, зірвав сильний вітер, а другу, 29 березня, призупинили через погану погоду.

Spectrum втратив контроль приблизно через 18 секунд після початку польоту, а потім знову впав на землю. 

Місія під назвою «Going Full Spectrum» є першою спробою орбітального запуску з Норвегії та континентальної Європи, за винятком Британських островів і Росії. 

Компанія Isar Aerospace, заснована в 2018 році, розробила Spectrum для обслуговування ринку супутників малого та середнього розміру та продає цю установку як рішення для створення супутникових сузір’їв у космосі.

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Ракета Spectrum має 28 метрів у висоту та два метри в діаметрі та призначена для запуску до 1000 кг на навколоземну орбіту або 700 кг на сонячно-синхронну орбіту.

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