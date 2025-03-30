Кількість постраждалих через російський обстріл у Дніпрі зросла до 28, — ОВА

Унаслідок масованого обстрілу РФ у Дніпрі до 28 збільшилася кількість постраждалих. Двоє людей у важкому стані.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Кількість постраждалих в обласному центрі збільшилася до 28. Дев'ятеро з них залишаються у лікарні. Стан двох пацієнтів оцінюють як важкий. Решта оговтуватися будуть вдома", — зазначає він.
Уночі 30 березня ворог вдарив з РСЗВ "Град" по Нікополю. Пошкодження зафіксували на території одного з підприємств. Також понівечений заклад позашкільної освіти. На щастя, без жертв.
- Нагадаємо, сьогодні, 30 березня, у місті Дніпро оголошено День жалоби. Через масований обстріл РФ 28 березня загинули 4 людини.