Кількість постраждалих через російський обстріл у Дніпрі зросла до 28, — ОВА

Унаслідок масованого обстрілу РФ у Дніпрі до 28 збільшилася кількість постраждалих. Двоє людей у важкому стані.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Кількість постраждалих в обласному центрі збільшилася до 28. Дев'ятеро з них залишаються у лікарні. Стан двох пацієнтів оцінюють як важкий. Решта оговтуватися будуть вдома", — зазначає він.

Уночі 30 березня ворог вдарив з РСЗВ "Град" по Нікополю. Пошкодження зафіксували на території одного з підприємств. Також понівечений заклад позашкільної освіти. На щастя, без жертв.