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Кількість постраждалих через російський обстріл у Дніпрі зросла до 28, — ОВА

Росіяни обстріляли з артилерії Нікополь.

Кількість постраждалих через російський обстріл у Дніпрі зросла до 28, — ОВА
ЛІквідація наслідків ворожих ударів
Фото: ДСНС

Унаслідок масованого обстрілу РФ у Дніпрі до 28 збільшилася кількість постраждалих. Двоє людей у важкому стані.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Кількість постраждалих в обласному центрі збільшилася до 28. Дев'ятеро з них залишаються у лікарні. Стан двох пацієнтів оцінюють як важкий. Решта оговтуватися будуть вдома", — зазначає він.

Уночі 30 березня ворог вдарив з РСЗВ "Град" по Нікополю. Пошкодження зафіксували на території одного з підприємств. Також понівечений заклад позашкільної освіти. На щастя, без жертв.

  • Нагадаємо, сьогодні, 30 березня, у місті Дніпро оголошено День жалоби. Через масований обстріл РФ 28 березня загинули 4 людини.
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