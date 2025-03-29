FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності

Декілька великих компаній у Євросоюзі отримали від адміністрації Трампа листи, в яких зазначається, що указ президента США, який забороняє програми різноманіття, рівності та інклюзивності (DEI - Diversity, Equality and Inclusion), поширюється також на іноземні компанії, якщо вони є постачальниками послуг для американського уряду, пише Financial Times із посиланням на джерела.

У розсилці брали участь посольство США у Парижі, а також американські дипломати у східних країнах ЄС та Бельгії.

У листі американські дипломати попросили компанії підтвердити, що вони "дотримуються всіх федеральних антидискримінаційних законів і не реалізують будь-яку політику в цьому напрямку".

Крім того, до листа додавався опитувальник для перевірки відповідності бізнесу законам США.

Міністерство фінансів Франції, зокрема, висловило стурбованість через цей запит від адміністрації Трампа. А керівництва кількох компаній вирішило поки що ігнорувати цей запит.

Один із паризьких банкірів розповів, що був шокований листом: «Це божевілля, але зараз можливо все. Править закон сильного».