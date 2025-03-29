Венс у Гренландії зробив кілька скандальних заяв про приєднання острова до США
Венс у Гренландії зробив кілька скандальних заяв про приєднання острова до США
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Уроки Азербайджану для України в контексті угоди зі США щодо рідкісноземельних металів
Уроки Азербайджану для України в контексті угоди зі США щодо рідкісноземельних металів
Сіярто: Брюссель готується до війни
Сіярто: Брюссель готується до війни
«Безсмертні» паркувальники: Чому пожежні машини не можуть потрапити в двори і хто винен, що нема парковок
«Безсмертні» паркувальники: Чому пожежні машини не можуть потрапити в двори і хто винен, що нема парковок
Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
“раша Гудбай”: щеплення від хорошого кіно
“раша Гудбай”: щеплення від хорошого кіно
Росія атакувала безпілотниками Дніпро, є загиблі та поранені (оновлено)
Росія атакувала безпілотниками Дніпро, є загиблі та поранені (оновлено)
WP: Україна не підпише угоду про надра в нинішній її версії
WP: Україна не підпише угоду про надра в нинішній її версії
ГоловнаСвіт

FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності

У Європі були шоковані такою вимогою.

FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
Фото: EPA/UPG

Декілька великих компаній у Євросоюзі отримали від адміністрації Трампа листи, в яких зазначається, що указ президента США, який забороняє програми різноманіття, рівності та інклюзивності (DEI - Diversity, Equality and Inclusion), поширюється також на іноземні компанії, якщо вони є постачальниками послуг для американського уряду, пише Financial Times із посиланням на джерела. 

У розсилці брали участь посольство США у Парижі, а також американські дипломати у східних країнах ЄС та Бельгії.

У листі американські дипломати попросили компанії підтвердити, що вони "дотримуються всіх федеральних антидискримінаційних законів і не реалізують будь-яку політику в цьому напрямку". 

Крім того, до листа додавався опитувальник для перевірки відповідності бізнесу законам США.

Міністерство фінансів Франції, зокрема, висловило стурбованість через цей запит від адміністрації Трампа. А керівництва кількох компаній вирішило поки що ігнорувати цей запит.

Один із паризьких банкірів розповів, що був шокований листом: «Це божевілля, але зараз можливо все. Править закон сильного».

﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies