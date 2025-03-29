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У Туреччині пройшли масові мітинги на підтримку затриманого мера Стамбула Імамоглу

Опозиція пообіцяла продовжувати протести кожні вихідні в іншому місті та щосереди в районі Стамбула.

У Туреччині пройшли масові мітинги на підтримку затриманого мера Стамбула Імамоглу
Мітинг на підтримку Екрема Імамоглу
Фото: EPA/UPG

Сотні тисяч людей у Туреччині зібралися в суботу на демонстрації, організовані головною опозиційною партією країни СНР, щоб протестувати проти ув'язнення мера Стамбула Екрема Імамоглу.

Про це пише Bloomberg та Reuters.

За оцінками партії СНР, мітинги імовірно відвідали 2,2 мільйона людей, але видання Reuters пише про "сотні тисяч". Опозиція пообіцяла продовжувати протести кожні вихідні в іншому місті та щосереди в районі Стамбула. 

Звернення Імамоглу до мітингувальників озвучив штучний інтелект. 

Імамоглу був офіційно заарештований 23 березня за звинуваченнями в корупції, а також є фігурантом розслідування у справі про тероризм, що викликало протести по всій країні та призвело до затримання майже 1900 осіб.

Імамоглу переміг обраного Ердоганом кандидата в минулорічних виборах мера Стамбула і нещодавно був обраний кандидатом у президенти від CHP на наступних загальних виборах, які заплановані на 2028 рік.

  • Екрем Імамоглу заявив, що його адвоката також заарештували за неправдивими обвинуваченнями. 
  • Крім цього, шведський журналіст Кай Йоакім Медін був ув’язнений за звинуваченням у тероризмі. Він перебував у Туреччині, щоб висвітлювати протести проти арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу.
  • Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав акції масової непокори в країні після арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу "рухом насильства".
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