WSJ: Гегсет привів свою дружину на зустрічі з іноземними військовими, де обговорювалася конфіденційна інформація

Міністр оборони США Піт Гегсет привів свою дружину, колишню продюсерку Fox News, на дві зустрічі з іноземними військовими колегами, де обговорювалася конфіденційна інформація.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на співрозмовників.

Відомо, що однією з таких зустрічей, де була присутня дружина глави Міноборони США, відбулася 6 березня у Пентагоні. Тоді між Хегсетом і міністром оборони Великобританії Джоном Гілі відбулася дискусія після того, як США заявили, що припинили обмін даними військової розвідки з Україною.

У пише WSJ, списки учасників зустрічі зазвичай ретельно обмежуються лише тими, хто має бути присутнім, і очікується, що відвідувачі, як правило, мають дозвіл безпеки, враховуючи делікатний характер обговорень. Біля місця зустрічі часто є охорона, щоб уникнути непроханих учасників.

Дружина Гегсета, Дженніфер, не є співробітником Міністерства оборони, заявили чиновники. Це не вперше, коли дружини високопосадовців мають допуски, водночас Гегсет відмовився сказати, чи є такий допуск у його дружини.

Дженніфер Гегсет також відвідала зустріч минулого місяця в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, де представники оборони союзників обговорювали свою підтримку України. За словами джерел, які були присутні на зустрічі, брат Хегсета Філіп Хегсет також подорожував з ним з офіційними візитами.

Зустріч у Брюсселі, яка відбулася на полях лютневої конференції міністрів оборони країн НАТО, була зустріччю Контактної групи з питань оборони України. На таких закритих зустрічах національні представники регулярно представляють конфіденційну інформацію, таку як суму допомоги Україні, яка є конфіденційною.

Деякі іноземні учасники зустрічей не знали, хто така Дженніфер Гегсет, за словами людей, знайомих із ситуацією. Інші були здивовані її присутністю, але продовжили без заперечень, кажуть люди. Незрозуміло, чи вплинула її присутність на те, що обговорювалося на обох засіданнях.

Члени Конгресу від обох партій висловили занепокоєння щодо обробки Гегсетом конфіденційної військової інформації після скандалу з груповим чатом у Signal, куди додали випадково журналіста, щоб обговорити удари по хуситах в Ємені.

Сенатор Роджер Вікер, голова Комітету Сенату у справах збройних сил і сенатор Джек Рід звернулися до генерального інспектора Міністерства оборони почати розслідування цього випадку.