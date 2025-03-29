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Лідерка Гагаузії отримала від суду в Кишиневі 20 днів арешту

Проти політикині висунуто чотири звинувачення.

Лідерка Гагаузії отримала від суду в Кишиневі 20 днів арешту
Євгенія Гуцул
Фото: EPA/UPG

Районний суд Кишинева постановив взяти під варту на 20 діб башкана Гагаузії Євгенію Гуцул, яка раніше була затримана при спробі залишити Молдову.

Як пише "Радіо Свобода", очільницю проросійського автономного регіону звинувачують у нелегальному фінансуванні виборчої кампанії, фальсифікації документів, підробці декларацій та фальсифікації звітів щодо передвиборчого процесу. Загалом проти неї порушено дві кримінальні справи: через незаконне фінансування політичної діяльності та участь в організації проросійських протестів у 2022 році.

Сама Гуцул відкидає звинувачення та стверджує, що їй нібито пропонували припинити провадження, якщо вона погодиться добровільно піти з посади башкана та дати неправдиві свідчення про заборонену проросійську партію "Шор".

Євгенія Гуцул з 2024 року перебуває у санкційному списку ЄС через дестабілізацію ситуації в Молдові. Вона неодноразово відвідувала Москву, де зустрічалася з кремлівським диктатором Путіним. Очолювана нею Гагаузія традиційно чинить опір євроінтеграції Молдови та виступає за тіснішу співпрацю з Росією. 

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