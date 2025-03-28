Через обіцяні Трампом мита на пиломатеріали з Канади під загрозою виробництво туалетного паперу

Адміністрація Трампа планує майже вдвічі підвищити мита на хвойні пиломатеріали Канади до 27%.

Президент США Дональд Трамп анонсував мита на пиломатеріали хвойних порід з Канади. Це загрожує порушити ланцюжки поставок для виробництва туалетного паперу.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Адміністрація Трампа планує майже вдвічі підвищити мита на хвойні пиломатеріали Канади до 27%, з можливістю додаткового збору підняти ставку до понад 50%”, - йдеться у повідмоленні.

Такі дії можуть вдарити по доступності вибіленої м’якої деревної крафт-целюлози (NBSK), ключового компонента для виробництва туалетного паперу та паперових рушників.

Наразі NBSK постачають переважно з Канади. Минулого року США імпортували близько 2 млн тонн канадської NBSK.

Зазначається, що якщо канадські целюлозні заводи закриються, американські виробники зіштовхнуться з проблемами через нестачу сировини .

Трамп хоче запровадити мита для повернення виробництва в США, але така позиція не враховує специфічні якості канадської NBSK, яку не можна легко замінити американськими альтернативами.