Ув'язнений мер Стамбула заявив про арешт його адвоката

За інформацією турецької газети Cumhuriyet, Мехмета Пехлівана доставили до поліцейської дільниці. Жодних офіційних обвинувачень негайно не було пред'явлено.

У Стамбулі протестують проти затримання мера міста Екрема Імамоглу

Ув'язнений мер Стамбула Екрем Імамоглу, головний суперник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, заявив, що його адвоката також заарештували за неправдивими обвинуваченнями, пише Politico.

“Немає кінця брехні чи наклепу… Цього разу мого адвоката Мехмета Пехлівана затримали на вигаданих підставах”, ‒ заявив Імамоглу пізно ввечері в четвер.

“Наче перевороту проти демократії було недостатньо, вони не можуть терпіти, щоб жертви цього заколоту захищалися. Вони хочуть додати до перевороту проти демократії правовий заколот. Зло, яке жменька некомпетентних людей завдає нашій країні, зростає. Негайно звільніть мого адвоката", ‒ додав він.

За інформацією турецької газети Cumhuriyet, Пехлівана доставили до поліцейської дільниці. Жодних офіційних звинувачень негайно не було пред'явлено.

Імамоглу спочатку заарештували 19 березня, а потім офіційно затримали 23 березня за обвинуваченням у корупції.

Його арешт викликав масові протести у всій країні, критики засудили його як “політично вмотивований переворот”. Турецька влада заарештувала близько 1900 осіб.