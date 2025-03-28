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Екоактивісти Just Stop Oil пообіцяли припинити резонансні протестні акції

"Більше жодного супу на Ван Гога".

Екоактивісти Just Stop Oil пообіцяли припинити резонансні протестні акції
Протест Just Stop Oil
Фото: EPA/UPG

Британська організація Just Stop Oil ("Просто зупини нафту") повідомила про намір припинити кампанію провокативних акцій на тлі заяв уряду Сполученого Королівства про внесення до офіційної політики питання зупинення нових проєктів з видобутку викопного палива.

Як пише Deutsche Welle, захисники навколишнього середовища пообіцяли більше не вдаватися до радикальних способів протесту - найвідомішими з яких стали забруднення картини Вінсента Ван Гога консервованим супом, а також розпилення помаранчевої фарби на каміння Стоунхенджу. 

Just Stop Oil планують провести одну останню публічну демонстрацію у Лондоні на площі біля парламенту у квітні. Після цього екоактивісти хочуть "продовжити громадську боротьбу іншими методами - відстоювати правду в суді, бути голосом політичних в'язнів та боротися з репресивними британськими антимітинговими законами".   

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