Парламентські партії Гренландії домовились сформувати коаліцію без участі проамериканських популістів

Чотири з пʼяти партій, які входять до парламенту Гренландії, домовились сформувати коаліцію.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на DR.

До коаліції не увійде єдина парламентська політсила, яка демонструє бажання розширено співпрацювати зі Сполученими Штатами - популістська партія "Налерак".

Нова коаліційна угода буде офіційно підписана вранці 28 березня. Того ж дня в Гренландію прибуде американська делегація на чолі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом і його дружиною.

Інформацію про створення коаліції підтвердив голова найбільшої парламентської партії "Демократіт" Єнс-Фредерік Нільсен.

Скандальний майбутній візит американської делегації до Гренландії набув ще більш провокативного характеру: до "другої леді" Уші Венс доєднається і її чоловік, віцепрезидент США Джей Ді Венс.