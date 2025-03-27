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Парламентські партії Гренландії домовились сформувати коаліцію без участі проамериканських популістів

Нова коаліційна угода буде офіційно підписана вранці 28 березня.

Парламентські партії Гренландії домовились сформувати коаліцію без участі проамериканських популістів
Гренландія
Фото: EPA/UPG

Чотири з пʼяти партій, які входять до парламенту Гренландії, домовились сформувати коаліцію.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на DR.

До коаліції не увійде єдина парламентська політсила, яка демонструє бажання розширено співпрацювати зі Сполученими Штатами - популістська партія "Налерак".

Нова коаліційна угода буде офіційно підписана вранці 28 березня. Того ж дня в Гренландію прибуде американська делегація на чолі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом і його дружиною.

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Інформацію про створення коаліції підтвердив голова найбільшої парламентської партії "Демократіт" Єнс-Фредерік Нільсен.

  • Скандальний майбутній візит американської делегації до Гренландії набув ще більш провокативного характеру: до "другої леді" Уші Венс доєднається і її чоловік, віцепрезидент США Джей Ді Венс.

  • Глава уряду Данії раніше дала зрозуміти, що ні Данія, ні Гренландія не запрошували представників США відвідати острів.

  • Повідомлялося, що Волц відвідає американську військову базу протиракетної оборони в північній частині острова. Венс з одним із своїх дітей відвідає національні перегони Гренландії на собачих упряжках. Прессекретар Волца також сказав, що візит спрямований на збір інформації та вивчення місцевої культури.

  • Раніше син Трампа Дональд Трамп-молодший відвідав Гренландію на початку січня, щоб «зняти веселий відеоконтент для подкастингу».
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