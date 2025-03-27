Парламентські партії Гренландії домовились сформувати коаліцію без участі проамериканських популістів

Чотири з пʼяти партій, які входять до парламенту Гренландії, домовились сформувати коаліцію.
Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на DR.
До коаліції не увійде єдина парламентська політсила, яка демонструє бажання розширено співпрацювати зі Сполученими Штатами - популістська партія "Налерак".
Нова коаліційна угода буде офіційно підписана вранці 28 березня. Того ж дня в Гренландію прибуде американська делегація на чолі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом і його дружиною.
Інформацію про створення коаліції підтвердив голова найбільшої парламентської партії "Демократіт" Єнс-Фредерік Нільсен.
- Скандальний майбутній візит американської делегації до Гренландії набув ще більш провокативного характеру: до "другої леді" Уші Венс доєднається і її чоловік, віцепрезидент США Джей Ді Венс.
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Глава уряду Данії раніше дала зрозуміти, що ні Данія, ні Гренландія не запрошували представників США відвідати острів.
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Повідомлялося, що Волц відвідає американську військову базу протиракетної оборони в північній частині острова. Венс з одним із своїх дітей відвідає національні перегони Гренландії на собачих упряжках. Прессекретар Волца також сказав, що візит спрямований на збір інформації та вивчення місцевої культури.
- Раніше син Трампа Дональд Трамп-молодший відвідав Гренландію на початку січня, щоб «зняти веселий відеоконтент для подкастингу».