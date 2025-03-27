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Прем'єр Австралії у п'ятницю оголосить про вибори

Волевиявлення має відбутися до 17 травня.

Прем'єр Австралії у п'ятницю оголосить про вибори
Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз
Фото: EPA/UPG

За інформацією австралійських ЗМІ, у п'ятницю прем'єр-міністр країни Ентоні Албаніз зустрінеться з генерал-губернаторкою Самантою Мостін для призначення парламентських виборів на 3 травня.

Як пише Reuters, сам очільник уряду підтвердив намір ініціювати проведення волевиявлення вже найближчим часом, але відмовився називати конкретні дати. 

Згідно із законодавством, Австралії потрібно провести вибори не пізніше, ніж до 17 травня. Альбаніз намагався не поспішати з цим процесом, щоб встигнути провести через парламент рішення про зменшення податків - сподіваючись цим підняти рейтинг лейбористів.

Опитування вказують на невелику перевагу опозиційної ліберально-національної коаліції, яка пообіцяла в разі перемоги скасувати закон про зниження податків, натомість запропонувавши радикальне скорочення акцизу на паливо. 

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