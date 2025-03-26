Трамп підписав указ про вибори, який вимагає підтвердження громадянства США

Голосування на виборчій дільниці у Філадельфії, штат Пенсільванія, США, 5 листопада 2024 року.

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який вимагає від виборців підтвердити, що вони є громадянами Штатів.

Як пише Reuters, цей указ може перешкодити штатам підраховувати бюлетені, отримані поштою після дня виборів. Документ передбачає припинення федерального фінансування штатів, які не виконують вимоги.

Згідно з указом, виборцям вперше ставитимуть питання про громадянство у федеральній формі голосування.

Указ Трампа вимагає від міністра внутрішньої безпеки забезпечити доступ штатів до систем, які перевіряють громадянство або імміграційний статус людей, які реєструються для голосування.

Він також наказує Міністерству внутрішньої безпеки та адміністратору Департаменту ефективності уряду, яким керує Ілон Маск, переглянути списки реєстрації виборців штатів, зокрема викликаючи людей в суд, якщо необхідно, щоб переконатися, що вони відповідають федеральним вимогам.

Національний комітет Республіканської партії заявив у вівторок, що звернувся до державних архівів із 48 штатів і Вашингтона, округ Колумбія, щоб перевірити, як вони ведуть свої списки реєстрації виборців.

Відповідно до Національної конференції законодавчих зборів штатів, 18 штатів разом із Пуерто-Ріко, Віргінськими островами та Вашингтоном, округ Колумбія, рахуватимуть бюлетені, на яких поштовий штемпель стоїть із датою дня виборів або до нього, незалежно від того, коли вони надійдуть.

Минулого року Палата представників схвалила законопроект, який забороняє негромадянам реєструватися для голосування на федеральних виборах. Однак документ не пройшов у Сенаті, який тоді контролювався демократами. Указ Білого дому спрямований на досягнення подібних цілей. Правозахсиники стверджують, що він позбавить права голосу виборців, які не мають доступу до паспортів чи інших необхідних документів, що посвідчують особу.

Останніми роками республіканці намагалися посилити обмеження для голосування, тоді як демократи прагнули його спрощення, підтримуючи надсилання бюлетенів поштою та можливості дострокового голосування.

Правозахисники кажуть, що близько 146 мільйонів американців не мають паспорта, а дослідження Центру Бреннана показало, що 9% громадян США (близько 21,3 млн осіб), які мають право голосу, не мають "легкодоступного" підтвердження громадянства.

Згідно із законодавством США, держсекретар США може в односторонньому порядку анулювати паспорти, якщо він визначить, що вони були "отримані незаконним, шахрайським або помилковим шляхом" або видані "внаслідок незаконності чи шахрайства".