Унаслідок масштабних лісових пожеж у Південний Кореї загинули 24 людини

Також загинув пілот пожежного гелікоптера, що розбився під час боротьби зі стихією.

У Південний Кореї з 21 березня вирують масштабні лісові пожежі: за даними влади, загинули не менше 24 людей. Вогонь охопив регіони на південному сході країни, а сильні вітри і суха погода перешкоджають зусиллям обмежити його розповсюдження. Пожежі почалися в окрузі Санчхон у провінції Південний Кьонсан та поширилися на північний схід регіону, повідомляє місцеве інформаційне агентство.

Протягом п'яти днів вогонь ширився по сусідньому Уісеонгу, Андонгу, Чонгсону, Йон'яну і Йондеоку. До боротьби з вогнем залучили пожежні гелікоптери, близько 5000 осіб та 560 елементів обладнання.

20 із 24 жертв – це люди з Уісеонгу, решта чотири – з Санчхону.

Жертвою став і пілот протипожежного гелікоптера, який зазнав катастрофи під час гасіння великої лісової пожежі.

Вогонь знищив 17 000 гектарів лісу і 209 домогосподарств. В.о. президента Хан Док Су закликав кинути усі сили, аби запобігти подальшому розповсюдженню смертоносного вогню.

Серед знищених об'єктів – Храм Гоун в Уйсеонг, стародавній храм, побудований у 681 році під час династії Сілла (57 р. до н. е. – 935 р. н. е.). Національні скарби, що зберігалися там, були перенесені в інші місця.