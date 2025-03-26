Лікарі Папи Римського під час кризового стану думали над припиненням терапії

Понтифік був дуже близький до смерті.

Головний хірург госпіталю Джемеллі у Римі Серджіо Альф'єрі під час спілкування з журналістами заявив, що медичному персоналу довелося обирати, чи продовжувати лікування Папи Римського Франциска під час кризового стану.

Як пише The Guardian, 88-річний понтифік пережив кілька епізодів респіраторної недостатності. Один з них настільки наблизив очільника Римо-католицької церкви до смерті, що лікарі боялися продовжувати терапію, ризикуючи завдати незворотньої шкоди іншим органам пацієнта. Розглядалося питання "дати йому спокійно піти", а присутні у палаті, як згадує Альф'єрі, "мали сльози в очах".

Проте особистий наглядач Франциска Массіміліано Страппетті дав вказівку рятувати понтифіка у будь-який спосіб - і зрештою найгіршого вдалося уникнути, а після п'яти тижнів перебування у госпіталі Папа зміг повернутися до Ватикану.