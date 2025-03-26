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Лікарі Папи Римського під час кризового стану думали над припиненням терапії

Понтифік був дуже близький до смерті.

Лікарі Папи Римського під час кризового стану думали над припиненням терапії
Папа Франциск
Фото: EPA/UPG

Головний хірург госпіталю Джемеллі у Римі Серджіо Альф'єрі під час спілкування з журналістами заявив, що медичному персоналу довелося обирати, чи продовжувати лікування Папи Римського Франциска під час кризового стану.

Як пише The Guardian, 88-річний понтифік пережив кілька епізодів респіраторної недостатності. Один з них настільки наблизив очільника Римо-католицької церкви до смерті, що лікарі боялися продовжувати терапію, ризикуючи завдати незворотньої шкоди іншим органам пацієнта. Розглядалося питання "дати йому спокійно піти", а присутні у палаті, як згадує Альф'єрі, "мали сльози в очах".

Проте особистий наглядач Франциска Массіміліано Страппетті дав вказівку рятувати понтифіка у будь-який спосіб - і зрештою найгіршого вдалося уникнути, а після п'яти тижнів перебування у госпіталі Папа зміг повернутися до Ватикану.

 

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