У Газі відбувся найбільший з часу початку війни протест проти ХАМАСу

У північному районі Гази Бейт-Лахія у вівторок декілька сотень людей пройшли вулицями, скандуючи гасла "геть ХАМАС" та вимагаючи від угруповання "дослухатися до голосів, що лунають з-під завалів" та відмовитися від повного політичного й військового контролю над Газою.

Як пише BBC, це була найбільш масштабна акція, спрямована проти бойовиків, за весь час війни між ХАМАСом та Ізраїлем.

Мітинг завершився розгоном: десятки людей у масках зі зброєю та кийками почали застосовувати насильство до протестувальників, змусивши їх тікати. Проте акція продовжилася у соціальних мережах, де прихильники вільної від ХАМАСу Гази почали публікувати відео протесту.

ХАМАС практично контролює Смугу Гази з 2007 року після перемоги на виборах та знищення опозиції. Розв'язана угрупованням війна проти Ізраїлю призвела до загибелі близько 50 тисяч палестинців, понад 2 мільйони виявилися біженцями, близько 70% будівель в анклаві зруйновано.