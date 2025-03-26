В Ер-Ріяді завершився другий раунд переговорів між делегаціями України та США (оновлено)
В Ер-Ріяді завершився другий раунд переговорів між делегаціями України та США (оновлено)
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
У США померла 43-річна прокурорка, яка розслідувала воєнні злочини РФ
У США померла 43-річна прокурорка, яка розслідувала воєнні злочини РФ
Не тільки страх води: чому сказ – це вирок, і що слід знати людям про профілактику і алгоритм дій при укусах
Не тільки страх води: чому сказ – це вирок, і що слід знати людям про профілактику і алгоритм дій при укусах
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Жінка, яка народила Бога. Що ми знаємо про найвідомішу матір у світі
Жінка, яка народила Бога. Що ми знаємо про найвідомішу матір у світі
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
На фронті загинув госпітальєр, інструктор центру "Солом'янські котики" Олександр Олійник - друг "Богуш"
На фронті загинув госпітальєр, інструктор центру "Солом'янські котики" Олександр Олійник - друг "Богуш"
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
ГоловнаСвіт

Віцепрезидент США Венс вирішив приєднатися до дружини в поїздці у Гренландію

Хоче "перевірити, що відбувається з безпекою".

Віцепрезидент США Венс вирішив приєднатися до дружини в поїздці у Гренландію
Джей Ді Венс
Фото: EPA/UPG

Скандальний майбутній візит американської делегації до Гренландії набув ще більш провокативного характеру: до "другої леді" Уші Венс доєднається і її чоловік, віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Як зазначив сам посадовець на своїй сторінці в мережі X, тема приїзду чиновників із Вашингтона на острів викликала настільки багато ажіотажу, що він вирішив "не дати дружині розважатися самій".

Венс заявив, що відвідає американську військову базу у Гренландії, а також "просто перевірить, що відбувається з безпекою", бо "багато інших країн погрожували використати територію та водні шляхи острова для того, щоб нести загрозу США, Канаді та самому народу Гренландії". 

У залежній території Данії намір дружини віцепрезидента у супроводі міністра енергетики Кріса Райта та радника з національної безпеки Майка Волца відвідати острів назвали "агресивним способом продемонструвати владу".

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies