Віцепрезидент США Венс вирішив приєднатися до дружини в поїздці у Гренландію

Скандальний майбутній візит американської делегації до Гренландії набув ще більш провокативного характеру: до "другої леді" Уші Венс доєднається і її чоловік, віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Як зазначив сам посадовець на своїй сторінці в мережі X, тема приїзду чиновників із Вашингтона на острів викликала настільки багато ажіотажу, що він вирішив "не дати дружині розважатися самій".

Венс заявив, що відвідає американську військову базу у Гренландії, а також "просто перевірить, що відбувається з безпекою", бо "багато інших країн погрожували використати територію та водні шляхи острова для того, щоб нести загрозу США, Канаді та самому народу Гренландії".

У залежній території Данії намір дружини віцепрезидента у супроводі міністра енергетики Кріса Райта та радника з національної безпеки Майка Волца відвідати острів назвали "агресивним способом продемонструвати владу".