В ЄС досягли попередньої згоди щодо запровадження мобільного посвідчення водія

Документ мають запровадити до 2030 року.

Рада Євросоюзу та Європарламент досягли попередньої політичної згоди щодо запровадження мобільного посвідчення водія.

Про це повідомили в Раді ЄС, пише "Європейська правда".

Зазначається, що ця домовленість стосується оновлення Директиви про водійські права. Ним передбачено запровадження до 2030 року включно єдиного мобільного водійського посвідчення. Цей документ буде визнаватися у всіх країнах ЄС.

Заплановано, що у ЄС будуть запроваджені єдині стандарти щодо медогляду водіїв і складання іспитів на посвідчення водія. Також буде запроваджено нову категорію водіння із супроводом (С).