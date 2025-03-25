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В ЄС досягли попередньої згоди щодо запровадження мобільного посвідчення водія

Документ мають запровадити до 2030 року.

В ЄС досягли попередньої згоди щодо запровадження мобільного посвідчення водія
Фото: EPAUPG

Рада Євросоюзу та Європарламент досягли попередньої політичної згоди щодо запровадження мобільного посвідчення водія.

Про це повідомили в Раді ЄС, пише "Європейська правда".

Зазначається, що ця домовленість стосується оновлення Директиви про водійські права. Ним передбачено запровадження до 2030 року включно єдиного мобільного водійського посвідчення. Цей документ буде визнаватися у всіх країнах ЄС.

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Заплановано, що у ЄС будуть запроваджені єдині стандарти щодо медогляду водіїв і складання іспитів на посвідчення водія. Також буде запроваджено нову категорію водіння із супроводом (С).

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