Зеленський: домовилися не лише про тишу на морі, а й про відсутність атак на енергетику

Україна і США домовилися про встановлення тиші на морі та вільного судноплавства. Україна вдячна американській стороні за цей результат, і окремо зі США проговорили можливість "тиші" для інфраструктури, пояснив український президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 25 березня.

Другий пункт – не бити по енергетиці України і Росії. Київ передав американській стороні список стратегічних об'єктів інфраструктури.

"Ми з цим їхали також, що ми будемо проговорювати і будь-яку цивільну інфраструктуру. В стейтменті не буде інфраструктури, але ми домовились", – сказав він.

Штати вважають, що тиша в небі стосується і іншої інфраструктури, не лише енергетичної.

Третій пункт – те, що для контролю над виконанням домовленостей можуть залучати інші країни, зокрема, Туреччину чи будь-які інші.

Зеленський додав, що росіяни підняли питання стосовно допомоги від США транспортувати агропродукцію Росії. Україна вважає, що це послаблення санкцій.

Президент сказав, що йому відомо про підготовку США двох різних заяв: одного по Україні, одного по Росії. В результаті саме так Білий дім і опублікував.

"Це не було в нашій адженді. Американська сторона підняла, Умєров зі мною зв'язувався. Я сказав, що це не є обговорення безумовного припинення вогню, навіть часткового припинення вогню стосовно зняття тих чи інших перепон для руських стосовно агропродукції. У нас було питання повернення дітей, обміну цивільних і військовополонених. Тому так і домовились, що буде два стейтменти. У нашому – що Америка буде нам допомагати з поверненням дітей, військовополоннених і цивільних, а в руських буде те, про що вони з ними домовились", – сказав він.

Зеленський подякував команді президента Дональда Трампа і оцінив зустрічі як конструктивні.

Президент України очікує на імплементацію домовленосте. Штати вважають, що реалізація має початися зразу після їхніх заяв. Але все залежить від команд президентів України і Росії своїм військовим. Моніторинг за режимом тиші буде здійснювати американська сторона, але всі не проти залучення третіх сторін.

Зеленський також анонсував подальші зустрічі з делегаціями США.