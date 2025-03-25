У США померла 43-річна прокурорка, яка розслідувала воєнні злочини РФ

Прокурорка Джессіка Абер подала у відставку у січні, одразу після зміни влади у Вашингтоні. Вона регулярно була присутньою на брифінгах топпосадовців мін'юсту США щодо розслідування російських воєнних злочинів в Україні і особисто відповідала за одне з резонансних проваджень.

Колишню прокурорку Східного округу штату Вірджинія Джессіку Абер знайшли мертвою у її помешканні ще у суботу, 22 березня. Однак новина про цю смерть почала ширитися у медіа лише наступного дня. Чимало видань у Європі підхопили цю новину лише у понеділок, а у соцмережах з’явилась хвиля повідомлень з хештегом #jessicaaber, пише DW.

Як зазначає видання, чимало користувачів висловлюють збентеження тим фактом, що смерть Абер збіглася в часі з потеплінням у відносинах між Вашингтоном і Москвою. Як один з проявів цього потепління називають не лише, наприклад, спільні голосування в ООН за резолюції, які стосуються України, але й риторику команди Трампа щодо санкцій і побоювання, які висловлюються у ЗМІ, що новий президент США зупинить фінансування програми, яка допомагала повертати з Росії викрадених українських дітей.

Джессіка Абер до приходу до влади Дональда Трампа входила у команду фахівців міністерства юстиції США, яка розслідувала воєнні злочини Росії в Україні. Крім того, Абер вела низку проваджень щодо кіберзлочинності і відмивання грошей росіянами.

Прокурорка подала у відставку у січні, одразу після зміни влади у Вашингтоні. Чимало з тих, хто поширює у соцмережах повідомлення про її смерть, акцентують саме на її ролі у розслідуванні злочинів росіян.

Джессіка Абер регулярно була присутньою на брифінгах топпосадовців мін'юсту США щодо розслідування російських воєнних злочинів в Україні і особисто відповідала за одне з резонансних проваджень.

У грудні 2023 року мін'юст передав до суду обвинувальний акт щодо чотирьох росіян, яких підозрюють у викраденні на окупованій Херсонщині громадянина США і катуванні його протягом 10 днів. Досі це провадження залишається єдиним випадком переслідування росіян у США за військові злочини в Україні, хоча й вироку у ньому немає, оскільки обвинувачені перебувають поза досяжністю системи американського правосуддя.

"Ми пишаємося тим, що ми можемо бути на передовій зусиль Департаменту юстиції, аби притягнути до відповідальності тих, хто вчинив воєнні злочини в Україні, і ми будемо продовжувати переслідувати їх", – зазначила Абер, представляючи на брифінгу обвинувальний акт.

Одна з останніх гучних справ федерального рівня, які розслідувала Джессіка Абер, стосувалася російської кіберзлочинності і відмивання грошей на загальну суму близько мільярда доларів. Йдеться про одну з наймасштабніших нелегальних бірж з обміну криптовалют.

За даними слідства, біржа, створена двома громадянами Росії, відігравала суттєву роль в обходженні санкцій проти фізичних і юридичних осіб, запроваджених через агресію Росії проти України.

Інші гучні справи, які розслідувалися під керівництвом Абер, стосувалася порушення держтаємниці одним з посадовців Центрального бюро розслідувань, а також незаконної передачі американських технологій підсанкційним російським компаніям, зокрема, пов'язаним з ФСБ і топпосадовцями у Кремлі.

"Ми не можемо дозволити передати критичні системи і технології тим, хто може застосувати їх проти Америки і наших глобальних партнерів", – заявила Абер у листопаді 2024 року, коментуючи передачу до суду останньої з гучних справ з "російським корінням".

Правоохоронці обіцяють оприлюднити висновки судмедекспертів щодо обставин смерті Джессіки Абер, щойно вони з'являться. Водночас у понеділок, 24 березня, у пресі з'явилися перші повідомлення з посиланням на "джерела у правоохоронних органах" щодо причини смерті експрокурорки. Зокрема, видання ABC News з посиланням на поінформованих співрозмовників у мін'юсті повідомило, що смерть була природною і стала наслідком тяжкої хвороби.