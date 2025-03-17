ЗМІ: США офіційно повідомили Євроюст про вихід з групи, яка розслідує агресію Росії проти України

Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України створили для притягнення РФ до відповідальності за військові злочини.

США офіційно повідомили Євроюст про вихід із багатонаціональної групи, створеної для розслідування дій лідерів, відповідальних за вторгнення в Україну, зокрема президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє Sky News.

“Влада США повідомила Євроюст, що вони більше не братимуть участь у роботі Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA). ICPA, який має штаб-квартиру в Євроюст, продовжує свою роботу на підтримку національних розслідувань злочину агресії, пов'язаного з війною в Україні", — ідеться у повідомленні.

Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України був створений для притягнення керівництва РФ до відповідальності за категорію злочинів, визначених як агресія відповідно до міжнародного права.