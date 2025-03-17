ЗМІ: США офіційно повідомили Євроюст про вихід з групи, яка розслідує агресію Росії проти України

США офіційно повідомили Євроюст про вихід із багатонаціональної групи, створеної для розслідування дій лідерів, відповідальних за вторгнення в Україну, зокрема президента Росії Володимира Путіна.
Про це повідомляє Sky News.
“Влада США повідомила Євроюст, що вони більше не братимуть участь у роботі Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA). ICPA, який має штаб-квартиру в Євроюст, продовжує свою роботу на підтримку національних розслідувань злочину агресії, пов'язаного з війною в Україні", — ідеться у повідомленні.
Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України був створений для притягнення керівництва РФ до відповідальності за категорію злочинів, визначених як агресія відповідно до міжнародного права.
- Рішення про вихід з Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України, до якого адміністрація Джо Байдена приєдналася у 2023 році, є останнім свідченням відходу адміністрації Трампа від зобов'язання попереднього президента притягнути Путіна до особистої відповідальності за злочини проти українців.