Сенат Філіппін розслідує арешт Дутерте і передачу його до МКС

79-річного Дутерте звинувачують у відповідальності за 6 тисяч вбивств під час його багаторічної кампанії проти наркотиків.

Сенат Філіппін заявив, що проведе офіційне розслідування після того, як минулого тижня колишнього президента Родріго Дутерте заарештувати та передали до Міжнародного кримінального суду (МКС), де його звинувачують у скоєнні злочинів проти людства, пише DW.

За даними правозахисних груп, 79-річного Дутерте звинувачують у відповідальності за 6 тисяч вбивств під час його багаторічної кампанії проти наркотиків.

Розслідування включатиме в себе публічні слухання в четвер, де свідчення дадуть високопосадовці поліції та інші урядовці. Його ініціювала сенаторка Іме Маркос.

Іме Маркос є сестрою президента Фердинанда Маркоса, а також близькою подругою віцепрезидентки Сари Дутерте, доньки колишнього президента, якій було оголошено імпічмент за звинуваченнями, які включають можливу змову щодо вбивства президента.

Невдовзі після арешту Дутерте в аеропорту Манілі 11 березня Іме Маркос на пресконференції заявила, що затримання “бідного президента Дутерте” може “призвести лише до проблем”.

Адвокат Дутерте Сальвадор Медіалдеа заявив суду, що дії проти його клієнта були "простим викраденням". Проте арешт привітали правозахисні групи та родини жертв антинаркотичної кампанії Дутерте.

Дутерте є першим колишнім главою азійської держави, якому МКС висунув звинувачення, який базується в Гаазі у Нідерландах. Суд не має власної поліції і покладається на поліцію держав-учасниць для здійснення арештів за її ордерами.