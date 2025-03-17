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Суд призначив Саакашвілі 4,5 роки в'язниці за незаконний перетин кордону

Загалом третій президент Грузії проведе за ґратами 12 років та 6 місяців.

Суд призначив Саакашвілі 4,5 роки в'язниці за незаконний перетин кордону
Фото: EPA

Суд у Грузії визнав винним третього президента країни Михаїла Саакашвілі у справі про незаконий перетин державного кордону. Вирок сьогодні, 17 березня, оголосив суддя Михайло Джинджолія у Тбіліському міському суді.

Про це пише "Ехо Кавказу". 

Безпосередньо за незаконний перетин кордону йому призначено покарання у вигляді чотирьох років та шести місяців позбавлення волі. Оскільки суди Грузії вже засудили Саакашвілі загалом до 9 років позбавлення волі, то третій президент Грузії зрештою проведе за ґратами 12 років та 6 місяців.

Згідно з вироком, Михаїл Саакашвілі залишиться в ув'язненні до 1 квітня 2034 року.

Політик, який перебував у розшуку, таємно прибув до Грузії 29 вересня 2021 року. Згодом, 1 жовтня, його заарештували і порушили кримінальну справу за статтею 344 Кримінального кодексу Грузії (незаконний перетин державного кордону). Саакашвілі повернувся з України до Грузії у трейлері, завантаженому молочною продукцією, і прибув на кораблі з українського порту Чорноморськ до Поті.

Звинувачення висунуто ще чотирьом фігурантам справи – Елгудже Цомая, Георгію Наріманідзе, Зурабу та Шалві Цоцорія. Їхні справи виділені в окреме провадження, ці люди звільнені під заставу.

До повернення до Грузії Саакашвілі був заочно засуджений до тюремних термінів у двох справах – помилування вбивць Сандро Гіргвліані та побиття депутата Валері Гелашвілі.

  • Водночас проти нього продовжуються судові процеси у справі про події 7 листопада 2007 року. Крім того, партія "Грузинська мрія" створила у парламенті слідчу комісію для розслідування злочинів, скоєних під час правління "Єдиного національного руху".
  • Днями експрезидента Грузії Михаїла Саакашвілі засудили до дев'яти років позбавлення волі у так званій "справі піджаків". Його визнали винним у розтраті бюджетних коштів у великому розмірі.
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