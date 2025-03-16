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Міністри закордонних справ ЄС обговорять у понеділок ситуацію довкола майбутнього «Радіо Свобода»

У Чехії пропонують фінансувати медіа за рахунок європейських коштів.

Міністри закордонних справ ЄС обговорять у понеділок ситуацію довкола майбутнього «Радіо Свобода»
міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський
Фото: ЕРА/UPG

У понеділок, 17 березня, міністри закордонних справ ЄС проведуть обговорення майбутнього «Радіо Свобода» (RFE/RL) після припинення фінансування США, передає чеське телебачення.

Ініціює обговорення міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. 

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Депутатка Європарламенту Дануше Нерудова також має намір підняти цю тему на засіданні Європарламенту, оскільки RFE/RL базується в Празі.

«Продовження мовлення відповідає інтересам Європи», — наголосив Ян Ліпавський. 

Він підкреслив, що діяльність медіа підтримує демократичні сили у Східній Європі та Азії. На його думку, закриття «Радіо Свобода» та «Голосу Америки» стане не лише втратою для людей, які живуть без свободи, а й ударом по демократичних цінностях у світі.

Скорочення фінансування пов'язане з рішенням президента США Дональда Трампа. Він у п’ятницю обмежив видатки на Агентство США з глобальних медіа (USAGM) до законодавчого мінімуму. Трамп пояснив це необхідністю зменшення федеральної бюрократії.

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан у неділю заявив, що цей крок є черговим свідченням того, що Америка під керівництвом Трампа більше зосередиться на власних проблемах.

«Європа має взяти на себе відповідальність за радіо, яке багато років вело мовлення вільним голосом. Ми повинні фінансувати «Вільну Європу» за рахунок європейських коштів», — наголосив Ракушан.

  • Як відомо, Трамп підписав указ, спрямований на скорочення Агентства глобальних медіа США, що є материнською компанією «Голосу Америки», «Радіо Свобода» та інших міжнародних мовників Сполучених Штатів, які фінансуються урядом. 
  • Після припинення фінансування «Голосу Америки» в адміністрації Трампа висунули низку критичних зауважень і заявили, що платники податків більше не будуть «на гачку радикальної пропаганди».
  • Наразі «Голос Америки», який мовить 49 мовами по всьому світу, призупинив свою роботу. Як медіа відновить свою роботу і чи запрацює взагалі – невідомо.
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