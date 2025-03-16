В Укренерго розповіли, як Росія намагалася зірвати синхронізацію української та європейської енергосистем

Для цього росіяни запустили ІПСО, закликаючи українців вимкнути з розеток усі електроприлади.

Три роки тому росіяни намагались зірвати синхронізацію української та європейської енергосистем.

Про це розповів поділився член правління НЕК "Укренерго", директор з управління ОЕС України Віталій Зайченко.

Росіяни тоді запустили ІПСО про нібито існування загрози стрибка напруги в українській мережі через синхронізацію з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E, закликаючи населення вимкнути з розеток усі електроприлади.

Зайченко зазначив, що якби українці піддалися паніці і виконали цю "рекомендацію" – це могло б завдати суттєвої шкоди українській енергосистемі через значне падіння рівня споживання.

Як відбувалася синхронізація української та європейської енергосистем

Україна підписала умови для приєднання до європейської енергосистеми ще в 2017 році. А в середині березня 2022 року об’єднання української та європейської енергосистем завершилося. Тоді президент Володимир Зеленський заявив, що Україна стала членом "енергетичного Євросоюзу".

Для об'єднання Україна виконала понад 200 технічних завдань. Загалом до повної синхронізації Україна йшла два десятиліття. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Синхронізована: як Україна досягла енергетичного членства в ЄС".