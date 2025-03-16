“Хворі дегенерати”: Трамп розкритикував медіа, які повідомили, що його посланець Віткофф очікував на Путіна 9 годин
“Хворі дегенерати”: Трамп розкритикував медіа, які повідомили, що його посланець Віткофф очікував на Путіна 9 годин
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Убивство активіста: що відомо про Дем'яна Ганула
Убивство активіста: що відомо про Дем'яна Ганула
«Місто гріхів»: Скільки коштує Києву ракова пухлина корупції і що тисне на місцеве самоврядування насправді
«Місто гріхів»: Скільки коштує Києву ракова пухлина корупції і що тисне на місцеве самоврядування насправді
Трамп назвав американські ЗМІ "корумпованими та незаконними"
Трамп назвав американські ЗМІ "корумпованими та незаконними"
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Нацгвардія створює новий корпус з п'яти бригад. В його основу ляжуть досвід і підходи бригади «Хартія»
Нацгвардія створює новий корпус з п'яти бригад. В його основу ляжуть досвід і підходи бригади «Хартія»
Трамп офіційно призначив Кіта Келлога спецпредставником в Україні
Трамп офіційно призначив Кіта Келлога спецпредставником в Україні
ГоловнаСвіт

В Укренерго розповіли, як Росія намагалася зірвати синхронізацію української та європейської енергосистем

Для цього росіяни запустили ІПСО, закликаючи українців вимкнути з розеток усі електроприлади. 

В Укренерго розповіли, як Росія намагалася зірвати синхронізацію української та європейської енергосистем
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Три роки тому росіяни намагались зірвати синхронізацію української та європейської енергосистем. 

Про це розповів поділився член правління НЕК "Укренерго", директор з управління ОЕС України Віталій Зайченко.

Росіяни тоді запустили ІПСО про нібито існування загрози стрибка напруги в українській мережі через синхронізацію з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E, закликаючи населення вимкнути з розеток усі електроприлади. 

Зайченко зазначив, що якби українці піддалися паніці і виконали цю "рекомендацію" – це могло б завдати суттєвої шкоди українській енергосистемі через значне падіння рівня споживання. 

Як відбувалася синхронізація української та європейської енергосистем

Україна підписала умови для приєднання до європейської енергосистеми ще в 2017 році. А в середині березня 2022 року об’єднання української та європейської енергосистем завершилося. Тоді президент Володимир Зеленський заявив, що Україна стала членом "енергетичного Євросоюзу". 

Для об'єднання Україна виконала понад 200 технічних завдань. Загалом до повної синхронізації Україна йшла два десятиліття. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Синхронізована: як Україна досягла енергетичного членства в ЄС".

﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies