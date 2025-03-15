Маск анонсував відправку робота на Марс в кінці 2026 року. У разі успіху – людей відправлять у 2029-му

Optimus або Tesla Bot – людиноподібний робот, який розробляє компанія Маска.

Мільярдер Ілон Маск анонсував, що ракета Starship наприкінці 2026 року відправить на Марс людиноподібного робота Tesla Optimus.

Про це він написав у соцмережі Х.

“Starship відправиться на Марс наприкінці наступного року, на борту буде Optimus”, – написав Маск.

За його словами, якщо все пройде успішно, то місії з людьми можуть початися вже в 2029 році, хоча більш імовірним є 2031 рік.

Нагадаємо, 6 березня ракета Маска Starship вибухнула після старту, вдруге цього року.

Optimus або Tesla Bot – людиноподібний робот, який розробляє компанія Маска.