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У Румунії лідер ультраправих Джордже Сіміон отримав дозвіл на участь у президентських перегонах

Раніше Джордже Сіміон зняв свою кандидатуру на користь проросійського Келіна Джорджеску. Однак тепер вирішив повернутись до перегонів, оскільки Джорджеску не допустили до виборів.

У Румунії лідер ультраправих Джордже Сіміон отримав дозвіл на участь у президентських перегонах
Лідер ультранаціоналістичної партії «Альянс за Союз румунів» Джордж Сіміон
Фото: EPA/UPG

Лідер ультраправої румунської партії Альянс за єдність румунів” (AUR) Джордж Сіміон отримав дозвіл балотуватися на виборах президента країни в травні, повідомляє Politico із посиланням на Центральне виборче бюро Румунії. 

Сіміон, лідер Альянсу за Союз румунів, другої за величиною партії на минулорічних загальних виборах, відмовився від президентської гонки на підтримку ультранаціоналіста Келіна Джорджеску. Але Сіміон оголосив вирішив знову висунути свою кандидатуру після того, як Георгеску не допустили до травневих виборів.

На цьому тижні Конституційний суд Румунії одностайно відхилив скаргу проросійського політика Келіна Джорджеску на заборону балотуватися на повторних виборах президента країни, що мають відбутися у травні.

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