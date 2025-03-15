ЄС розвиватиме власну мережу супутників розвідки, щоб зменшити залежність від США

Євросоюз також виділить стратегічні сфери, в яких європейці занадто залежать від США.

Європейський Союз розглядає можливість створення нової супутникової мережі для отримання розвідувальних даних. Система має на меті частково замінити можливості США після того, як цього місяця президент Дональд Трамп призупинив обмін розвідданими з Україною.

Про це повідомляє Financial Times.

“Враховуючи зміни в геополітичній ситуації, Європейська комісія розглядає можливість розширення своїх супутникових можливостей, щоб покращити підтримку геопросторової розвідки для безпеки”, — сказав комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, додавши що мереж потрібна, щоб доповнити інші програми, які використовують європейці для навігації та спостереження.

За його словами, система працюватиме на низькій навколоземній орбіті. Для таких мереж потрібні десятки супутників.

Єврокомісар також зазначив, що найкращі комерційні системи можуть відстежувати цілі та дислокацію військових сил з оновленнями кожні 30 хвилин.

Європейська комісія також продовжує розбудовувати IRIS², власну багатоорбітальну широкосмугову мережу супутників для інтернету на низькій навколоземній орбіті. яку ЄС планує розгорнути до 2027 року. Також у 2025 році Євросоюз завершить програму супутникового зв’язку Govsatcom для органів ЄС і органів державної влади країн-членів.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала 4 березня програму ReArm Europe (Переозброй Європу), покликану збільшити безпеку і стійкість континенту.

Він, зокрема, передбачає залучення 150 мільярдів євро під забезпечення бюджету ЄС для надання позик урядам на оборонні проекти.

План також дозволить державам-членам спільно закупляти озброєння для забезпечення кращих цін. За словами Андрюса Кубілюса, кошти також можуть бути використані для закупівлі зброї в України для Сил оборони.

Єврокомісар також зазначив, що план виділить стратегічні сфери, в яких країни ЄС занадто залежать від США. До них належать пропускна здатність повітряного транспорту, дозаправка повітря в повітрі, попередження та контроль у повітрі, а також протиракетна оборона.