Глава МЗС Естонії закликав позбавити Угорщину права голосу в Раді ЄС

Цахкна розкритикував позицію Будапешта під час продовження європейських санкцій проти РФ.

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна закликав тимчасово призупинити право голосу Угорщини в Раді ЄС, передає «Європейська правда».

Цахкна аргументував це систематичними діями Будапешта, які суперечать спільним інтересам Європи.

Міністр висловився про затримку з продовженням санкційного тиску ЄС на Росію через вимоги Угорщини. Європейцям довелося піти на поступки Будапешту і виключити зі списку чотирьох осіб.

«З політичних мотивів Угорщина поставила продовження санкцій у залежність від виключення зі списку російських підприємців – В'ячеслава Кантора, Михайла Дегтярьова та Гульбахор Ісмаїлової», – наголосив естонський міністр.

Цахкна вважає, що немає жодних підстав для послаблення санкційного тиску на Росію, адже Кремль не відмовився від своїх агресивних планів щодо України та дестабілізації європейської системи безпеки.

«Угорщина систематично діє всупереч спільним інтересам Європи у сфері безпеки. Тому ми повинні оперативно зробити конкретні кроки та активізувати процедуру за статтею 7 – тобто призупинити право голосу Угорщини», – заявив естонський міністр.