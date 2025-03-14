Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Трамп: представники США та України обговорили, “хто отримає велику електростанцію”
Трамп: представники США та України обговорили, “хто отримає велику електростанцію”
Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України
Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України
Європа посилює українську ППО
Європа посилює українську ППО
Річард Нельсон, Дмитро Богомазов, Раду Поклітару: весняні прем’єри у столичних театрах
Річард Нельсон, Дмитро Богомазов, Раду Поклітару: весняні прем’єри у столичних театрах
ГоловнаСвіт

Глава МЗС Естонії закликав позбавити Угорщину права голосу в Раді ЄС

Цахкна розкритикував позицію Будапешта під час продовження європейських санкцій проти РФ.

Глава МЗС Естонії закликав позбавити Угорщину права голосу в Раді ЄС
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна
Фото: Facebook/Margus Tsahkna

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна закликав тимчасово призупинити право голосу Угорщини в Раді ЄС, передає «Європейська правда».

Цахкна аргументував це систематичними діями Будапешта, які суперечать спільним інтересам Європи. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Міністр висловився про затримку з продовженням санкційного тиску ЄС на Росію через вимоги Угорщини. Європейцям довелося піти на поступки Будапешту і виключити зі списку чотирьох осіб.

«З політичних мотивів Угорщина поставила продовження санкцій у залежність від виключення зі списку російських підприємців – В'ячеслава Кантора, Михайла Дегтярьова та Гульбахор Ісмаїлової», – наголосив естонський міністр.

Цахкна вважає, що немає жодних підстав для послаблення санкційного тиску на Росію, адже Кремль не відмовився від своїх агресивних планів щодо України та дестабілізації європейської системи безпеки.

«Угорщина систематично діє всупереч спільним інтересам Європи у сфері безпеки. Тому ми повинні оперативно зробити конкретні кроки та активізувати процедуру за статтею 7 – тобто призупинити право голосу Угорщини», – заявив естонський міністр.

  • Як відомо, стаття 7 Договору про Європейський Союз передбачає можливість обмеження прав країни-члена у разі серйозного та систематичного порушення фундаментальних цінностей ЄС.
  • Того ж дня стало відомо, що Естонія ввела національні санкції проти тих росіян, яких на вимоги Угорщини виключили зі санкційного списку ЄС.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies