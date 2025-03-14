Зеленський: Україна представить план подальших кроків мирного врегулювання

Україна розробляє на кількох майданчиках план подальших кроків мирного врегулювання війни.

Про це у розмові з журналістами 14 березня сказав Володимир Зеленський.

За його словами, наша держава співпрацює з партнерами, аби мати напрацювання, якщо Росія врешті погодиться на припинення вогню.

«Я вдячний і Стармеру (прем’єр-міністрові Великобританії – Ред.), і Макрону (президентові Франції – Ред.), і іншим лідерам. У нас є різні зустрічі, є міжнародні зустрічі, є візити мої. Вже сьогодні існує кілька майданчиків, де ми розробляємо подальші кроки. Для того, щоб в той момент, коли або якщо Росія погодиться на припинення вогню, щоб у нас були вже конкретні напрацювання», - сказав Зеленський.

Президент додав, що є країни, які готові допомагати фінансами, хтось може надіслати своїх військових.

«Просто, щоб цей пазл скласти, ми паралельно працюємо на кількох таких майданчиках. Британія і Франція мають лідерство, і у них є окремий контакт із Сполученими Штатами Америки також. У них є такий місток. Тому після припинення вогню, якщо він буде, у нас буде місяць. Ми готові будемо за місяць дати план подальших кроків, який будуть підтримувати ті, хто готовий і посилити, і допомогти, і контролювати, і наближати мир», - сказав Зеленський.