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Зеленський: Україна представить план подальших кроків мирного врегулювання

Цей план буде готовий за місяць.

Зеленський: Україна представить план подальших кроків мирного врегулювання
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Україна розробляє на кількох майданчиках план подальших кроків мирного врегулювання війни.

Про це у розмові з журналістами 14 березня сказав Володимир Зеленський.

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За його словами, наша держава співпрацює з партнерами, аби мати напрацювання, якщо Росія врешті погодиться на припинення вогню.

«Я вдячний і Стармеру (прем’єр-міністрові Великобританії – Ред.), і Макрону (президентові Франції – Ред.), і іншим лідерам. У нас є різні зустрічі, є міжнародні зустрічі, є візити мої. Вже сьогодні існує кілька майданчиків, де ми розробляємо подальші кроки.  Для того, щоб в той момент, коли або якщо Росія погодиться на припинення вогню, щоб у нас були вже конкретні напрацювання», - сказав Зеленський.

Президент додав, що є країни, які готові допомагати фінансами, хтось може надіслати своїх військових.

«Просто, щоб цей пазл скласти, ми паралельно працюємо на кількох таких майданчиках. Британія і Франція мають лідерство, і у них є окремий контакт із Сполученими Штатами Америки також. У них є такий місток. Тому після припинення вогню, якщо він буде, у нас буде місяць. Ми готові будемо за місяць дати план подальших кроків, який будуть підтримувати ті, хто готовий і посилити, і допомогти, і контролювати, і наближати мир», - сказав Зеленський.

  • У Франції провели Паризький форум з питань оборони та стратегії. На ньому понад 30 командувачів армій зібралися, щоб обговорити те, що Європа та Захід можуть запропонувати на підтримку України в рамках мирної угоди з Росією.
  • Готовність розмістити свої миротворчі сили висловили раніше Туреччина, Австралія, Данія – загалом Зеленський повідомляв про вісім держав.
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