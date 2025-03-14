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Зеленський: ситуація на Курському напрямку складна, але цілі операції досягнуті

За словами глави держави, Сили оборони мали відтягнути окупантів із Покровська, Харківського напрямку і Сум.

Зеленський: ситуація на Курському напрямку складна, але цілі операції досягнуті
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Україна досягнула цілі, які ставила перед собою перед проведенням Курської операції.

Про це сказав Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами.

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За його словами, серед завдань операції було відтягнути війська окупантів із Покровська, Харківського напрямку і Сум. 

«Наші хлопці абсолютно героїчні, вони взяли на себе такий міцний удар. Першим тиск спав на Харківському напрямку. Вони відірвали звідти на Курщину максимально свої війська. Потім вони почали забирати із східного напрямку, але не лишали своєї головної задачі - Покровська. Ми все це розуміли. Просто люди міцні, які розуміли, що в якийсь момент є шанс, що росіяни зупиняться на Покровському напрямку. Так воно і вийшло. Покровський напрямок - ситуація стабілізована, як і  на Харківському напрямку», - розповів глава держави і зауважив, що «ситуація на Курщині дуже складна».

Президент подякував військових за Курську операцію і сказав, що, на його думку, вона своє завдання виконала. 

«Я думаю, що на Покровському напрямку зараз ситуація стабільна, і буде дуже непросто знову знайти можливість окупувати Покровськ», - підкреслив Зеленський.

  • 12 березня головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в операційній зоні угруповання військ "Курськ", у передмістях Суджі та районах довкола неї, продовжуються активні бойові дії.
  • Опісля Генштаб спростував інформацію про вороже оточення українських сил в Курській області і наголосив, що ці дані не відповідають дійсності і поширюються росіянами заради політичних цілей та тиску на Україну і партнерів.
  • Тим часом естонська розвідка 14 березня підтвердила організоване відведення українських військ із Курської області РФ.
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