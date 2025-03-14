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Сили спецоперацій ліквідували десяток ворожих солдатів на Курщині

"Реннджери" ССО провели успішну спецоперацію. 

Сили спецоперацій ліквідували десяток ворожих солдатів на Курщині
Фото: Пресслужба ССО

Воїни 6-го полку Сил спеціальних операцій “Рейнджер” знищили десяток російських військових під час спеціальних дій у Курській області.

Про це інформують у пресцентрі Сил спецоперацій.

"Ретельне планування та злагодженість підрозділу дозволила операторам провести успішний наліт на ворожі позиції. Воїни вдало зачистили бліндажі російських військових, не залишивши ворогам жодних шансів", — ідеться у повідомленні. 

В результаті вдалого "нальоту" оператори ССО також захопили трофейну зброю та спеціальні засоби.

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