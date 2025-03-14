3 ОШБр офіційно стала Третім армійським корпусом

Третя окрема штурмова бригада тепер офіційно стала Третім армійським корпусом.

Про це заявив командир бригади Андрій Білецький.

«Наші плани — змінити принципи цієї війни. А значить змінити й сам хід війни на користь України», - наголосив Білецький.

У бригаді нагадали, що «кити, на яких збираємось будувати корпус — бойова підготовка, професійний сержантський корпус, робота з управлінням, плануванням, і технологічність».

«Три роки ми здобували унікальний досвід у запеклих битвах, проводили успішні контрнаступи, ставали найефективнішими у застосуванні дронів на передовій. Ми впроваджували технології, змінювали підхід до підготовки особового складу й створили кращий в країні рекрутинг. Запустили власні школи FPV й НРК. Створювали масштабні культурні та просвітницькі проєкти. Настав час розширити горизонти», - йдеться у повідомленні 3 ОШБр у соцмережах.