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3 ОШБр офіційно стала Третім армійським корпусом

"Наші плани — змінити принципи цієї війни", - наголосив командир Білецький.

3 ОШБр офіційно стала Третім армійським корпусом
Андрій Білецький
Фото: twitter/BiletskyAndriy

Третя окрема штурмова бригада тепер офіційно стала Третім армійським корпусом.

Про це заявив командир бригади Андрій Білецький.

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«Наші плани — змінити принципи цієї війни. А значить змінити й сам хід війни на користь України», - наголосив Білецький.

У бригаді нагадали, що «кити, на яких збираємось будувати корпус — бойова підготовка, професійний сержантський корпус, робота з управлінням, плануванням, і технологічність». 

«Три роки ми здобували унікальний досвід у запеклих битвах, проводили успішні контрнаступи, ставали найефективнішими у застосуванні дронів на передовій. Ми впроваджували технології, змінювали підхід до підготовки особового складу й створили кращий в країні рекрутинг. Запустили власні школи FPV й НРК. Створювали масштабні культурні та просвітницькі проєкти. Настав час розширити горизонти», - йдеться у повідомленні 3 ОШБр у соцмережах.

  • Цього місяця Білецький пояснював, що перехід ЗСУ на корпусну систему значно покращить якість управління військами, захистить наші тили від ворожих ударів, натомість дозволить діставати ворога на оперативній глибині.
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