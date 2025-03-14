Зеленський: Україна передала Ватикану список українських полонених

Ватикан отримав список громадян України, яких утримують у російських тюрмах і таборах.
Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками розмови з державним секретарем Святого Престолу, кардиналом П’єтро Пароліном.
Український президент побажав Папі Римському Франциску якнайшвидшого одужання, подякував за молитви, моральну підтримку українців, а також за допомогу у поверненні депортованих Росією українських дітей.
Зеленський наголосив, що Україна розраховує на підтримку Риму у звільненні українських полонених.
«Саме обмін полоненими та безумовний 30-денний режим тиші – це ті перші швидкі кроки, які можуть значно наблизити всіх нас до справедливого й тривалого миру. Україна готова їх зробити, бо український народ більше за всіх хоче миру... Голос Святого Престолу дуже важливий на шляху до миру», - наголосив глава держави.
- 24 лютого цього року Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до обміну всіх на всіх полонених, і Росія має відпустити українців, які перебувають у полоні не лише з 2022 року, а й з 2014-го.