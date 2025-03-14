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Зеленський: Україна передала Ватикану список українських полонених

На думку глави держави, 

Зеленський: Україна передала Ватикану список українських полонених
Президент України Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Ватикан отримав список громадян України, яких утримують у російських тюрмах і таборах.

Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками розмови з державним секретарем Святого Престолу, кардиналом П’єтро Пароліном.

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Український президент побажав Папі Римському Франциску якнайшвидшого одужання, подякував за молитви, моральну підтримку українців, а також за допомогу у поверненні депортованих Росією українських дітей. 

Зеленський наголосив, що Україна розраховує на підтримку Риму у звільненні українських полонених.

«Саме обмін полоненими та безумовний 30-денний режим тиші – це ті перші швидкі кроки, які можуть значно наблизити всіх нас до справедливого й тривалого миру. Україна готова їх зробити, бо український народ більше за всіх хоче миру... Голос Святого Престолу дуже важливий на шляху до миру», - наголосив глава держави.

  • 24 лютого цього року Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до обміну всіх на всіх полонених, і Росія має відпустити українців, які перебувають у полоні не лише з 2022 року, а й з 2014-го.
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