Зеленський: Україна передала Ватикану список українських полонених

Ватикан отримав список громадян України, яких утримують у російських тюрмах і таборах.

Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками розмови з державним секретарем Святого Престолу, кардиналом П’єтро Пароліном.

Український президент побажав Папі Римському Франциску якнайшвидшого одужання, подякував за молитви, моральну підтримку українців, а також за допомогу у поверненні депортованих Росією українських дітей.

Зеленський наголосив, що Україна розраховує на підтримку Риму у звільненні українських полонених.

«Саме обмін полоненими та безумовний 30-денний режим тиші – це ті перші швидкі кроки, які можуть значно наблизити всіх нас до справедливого й тривалого миру. Україна готова їх зробити, бо український народ більше за всіх хоче миру... Голос Святого Престолу дуже важливий на шляху до миру», - наголосив глава держави.