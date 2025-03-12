Держсекретар Рубіо повідомив, що у Джидді також обговорювали можливі територіальні поступки

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що під час переговорів між Україною та США у Саудівській Аравії щодо завершення війни з Росією, де домовились про можливість 30-денного перемир’я, серед іншого, сторони обговорювали питання можливих територіальних поступок.
Про це повідомляє The Guardian.
Марко Рубіо підтвердив, що переговори у вівторок у Джидді, Саудівська Аравія, стосувалися того, «як би виглядав процес переговорів» і включали «розмови про територіальні поступки».
Також Рубіо заявив, що США сьогодні «будуть контактувати з росіянами».
Він сказав, що США сподіваються отримати позитивну відповідь від Росії, і «рішуче закликають росіян припинити всі військові дії».
«Немає військового вирішення цього конфлікту», – сказав він.
Нагадаємо, перед переговорами у Джидді Рубіо заявив, що і Україні, і Росії доведеться піти на поступки.
- Україна погодилася на пропозицію США припинити вогонь на 30 днів за умови, що режиму тиші дотримуватиметься і Росія. Дональд Трамп оголосив, що американці поговорять з Путіним «сьогодні або завтра». Він сподівається, що Росія також погодиться на перемир’я. Докладніше читайте у редакційній колонці LB.ua «Не опинитися в чиємусь меню».