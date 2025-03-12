Держсекретар Рубіо повідомив, що у Джидді також обговорювали можливі територіальні поступки

Він не зазначив, про які саме територіальні поступки йде мова.

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що під час переговорів між Україною та США у Саудівській Аравії щодо завершення війни з Росією, де домовились про можливість 30-денного перемир’я, серед іншого, сторони обговорювали питання можливих територіальних поступок.

Про це повідомляє The Guardian.

Марко Рубіо підтвердив, що переговори у вівторок у Джидді, Саудівська Аравія, стосувалися того, «як би виглядав процес переговорів» і включали «розмови про територіальні поступки».

Також Рубіо заявив, що США сьогодні «будуть контактувати з росіянами».

Він сказав, що США сподіваються отримати позитивну відповідь від Росії, і «рішуче закликають росіян припинити всі військові дії».

«Немає військового вирішення цього конфлікту», – сказав він.

Нагадаємо, перед переговорами у Джидді Рубіо заявив, що і Україні, і Росії доведеться піти на поступки.