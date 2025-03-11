Переговори з США: Київ готовий на 30-денне припинення вогню, Вашингтон негайно відновлює військову допомогу

Припинення вогню буде лише за умови того, що на це піде і Росія.

Україна і США під час переговорів у Джидді зробили важливі кроки на шляху до відновлення надійного миру в Україні, заявили в Офісі президента. Україна погодилася на пропозицію США про негайне запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Росією. Сполучені Штати доведуть до відома росіян, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру, йдеться у спільній заяві за результатами переговорів.

Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні. Делегації також обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, зокрема під час вищезгаданого режиму припинення вогню, включно з обміном військовополоненими, звільненням утримуваних цивільних осіб та поверненням примусово переміщених українських дітей.

Обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України. Сполучені Штати зобов’язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії. Українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу.

Насамкінець президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання й безпеку України.

Переговори з США в Саудівській Аравії

Переговори з американською делегацією, що складалася з держсекретаря Марко Рубіо і радника з питань нацбезпеки Майка Волца, почалися сьогодні об 11 годині за Києвом. Вони тривали близько семи годин, але точний час завершення не оголошували. За даними Суспільного, під час першого раунду переговорів йшлося про українську пропозицію припинити морські і повітряні атаки. Про таку пропозицію раніше говорив український президент Володимир Зеленський: на його думку, дотримання цього свідчило б про готовність до миру не лише України, а й росіян. Вашингтон натомість запропонував повне припинення вогню на 30 днів.

Україну представляли голова міністр закордонних справ, міністр оборони та голова Офісу президента Андрій Єрмак. Український президент участі в них не брав. Учора він був з візитом у Саудівській Аравії і зустрічався зі спадкоємним принцом Мухаммедом ібн Салманом.

Поїздка Володимира Зеленського до Саудівської Аравії мала відбутися ще в лютому і була запланована заздалегідь. Однак на ці дні Вашингтон влаштував там перемовини з російською делегацією, і предметом розмови була Україна. При цьому представників України і її європейських партнерів не запросили. Зеленський розкритикував цей підхід і переніс візит до Саудівської Аравії на 10 березня – щоб не перебувати в одному місці в один час із росіянами. Він сказав, що не хоче, аби партнери могли навіть просто припустити, ніби він домовлятиметься з Росією за їхніми спинами.

Після цього відносини України і США напружувалися дедалі більше. Переговори про угоду стосовно мінералів тривали декілька тижнів, і Штати ставили настільки невигідні умови, що Україна не могла на це погодитися. Американці приписували Україні неіснуючий борг в $350 млрд за ту допомогу, яку надали раніше. Київ же казав, що ця підтримка була надана без зобов'язання її відшкодовувати, а також що загалом сума допомоги була значно меншою, понад 100 млрд. Також Штати хотіли, аби Україна повертала по два долари за кожен один.

Зрештою за декілька раундів переговорів сторонам вдалося досягнути консенсусу. Володимир Зеленський казав, що з документу прибрали поняття українського боргу і відшкодування 2:1. Але документ, про який домовилися – це лише рамковий договір про створення спільного інвестиційного фонду. Після нього потрібно напрацювати ще одну, конкретнішу угоду, яка потребуватиме ратифікації Верховою Радою. Документ мали підписати українські урядовці та представники США під час візиту Володимира Зеленського до Білого дому наприкінці лютого. Але поїздка закінчилася скандалом.

Україна сигналізувала про готовність підписати угоду і продовжувати перемовини зі Штатами, зокрема про закінчення війни. Трамп і його команда натомість звинуватили Зеленського в неповазі і неготовності до укладання угоди про мир, а також тиснули у темі проведення виборів. Тим не менш, контакти між Києвом і Вашингтоном тривали, і зрештою домовилися про зустріч у Саудівській Аравії.