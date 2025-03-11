Радник Трампа з нацбезпеки заявив, що переговори з українською делегацією в Джидді "просуваються"

Радник Білого дому питань з національної безпеки Майк Волтц прокоментував результати першої частини зустрічі з українською делегацією в Джидді, яка триває вже четверту годину.

Про це повідомляє CNN.

У відповідь на запитання про те, як пройшла зустріч, Волц відповів, що переговори "просуваються до мети".

Наразі у зустрічі оголошено перерву.

Раніше голова Офісу президента України Андрій Єрмак також заявив, що зустріч з делегацією США "почалася дуже конструктивно".

Як повідомлялося, сьогодні у Джидді стартувала зустріч української і американської делегацій. Державний секретар Марко Рубіо напередодні заявив, що позиція США полягає в мирі через силу. В українському МЗС зазначили, що ключовими темами зустрічі стануть шлях до миру та двосторонні відносини України та США.

Зустріч у Саудівській Аравії