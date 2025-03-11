​ЄС і Корея підписали угоду про цифрову торгівлю

Угоди про цифрову торгівлю охоплюють потоки даних, безпеку персональних даних і технології, що сприяють розвитку бізнесу, наприклад, цифрові контракти.

Європейська комісія та Південна Корея погодили угоду про цифрову торгівлю, яка буде включена до діючого договору про вільну торгівлю. Угода означає вотум довіри Сеула до того, як ЄС регулює технологію та електронну комерцію.

Як пише Politico, глава ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович назвав це "не чим іншим, як важливою віхою". Він оголосив про угоду в Брюсселі після зустрічі з міністром торгівлі Кореї Чеонг Ін Кьо. Політики зустрілися на щорічному комітеті з торгівлі ЄС і Кореї, який контролює реалізацію ширшої торговельної угоди за 2011 рік.

Новий документ є спробою подолати трансатлантичну ескалацію торгівлі. Угоди про цифрову торгівлю охоплюють потоки даних, безпеку персональних даних і технології, що сприяють розвитку бізнесу, наприклад, цифрові контракти.

За словами Комісії, корейська угода "зміцнить довіру споживачів; забезпечить передбачуваність і правову визначеність для бізнесу, а також надійні потоки даних, одночасно усуваючи та запобігаючи виникненню невиправданих бар’єрів для цифрової торгівлі".

Цей договір почали обговорювати ще восени 2023 року, одразу після того, як ЄС оголосив про досягнення такої угоди з Японією. Цифрові питання не були включені в торговельні переговори з Японією та Кореєю, оскільки ЄС на той час працював над законодавством щодо конфіденційності GDPR.

Шефчович також сказав, що ЄС хоче укласти подібну угоду з Сінгапуром у найближчі кілька місяців. Також планують домовленості із Таїландом, Індонезією, Малайзією, Філіппінами та партнерами на Близькому Сході щодо поглиблення комерційних зв’язків.

Євросоюз уже зробив подібні правила щодо даних частиною угод із такими торговими партнерами, як Нова Зеландія та Великобританія. Останніми місяцями ЄС також досяг домовленостей, у тому числі з південноамериканським блоком МЕРКОСУР і Мексикою, і хоче цього року укласти угоду про вільну торгівлю з Індією.

Як зазначили джерела видання, ЄС прагне диверсифікувати свою зовнішню торгівлю, оскільки трансатлантичні комерційні відносини з Америкою вартістю 1,7 трильйона доларів погіршуються.

"Можливо, у ЄС буде більше країн-однодумців, з якими можна працювати, ніж ви могли б подумати", – додало джерело.