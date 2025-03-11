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ЗМІ: Відповідальність за атаку на соцмережу Маска взяли на себе пропалестинські хакери

Хакери із Dark Storm Team заявили про причетність до кібератаки. 

ЗМІ: Відповідальність за атаку на соцмережу Маска взяли на себе пропалестинські хакери
Фото: EPA/UPG

Пропалестинська хакерська група Dark Storm Team взяла на себе відповідальність за DDoS-атаку на соцмережу Х Ілона Маска.

Про це пишуть Детектор Медіа і Newsweek.

Ці хакери відомі тим, що їхніми цілями є країни та організації, які підтримують атаку Ізраїлю на Газу після 7 жовтня 2023 року. 

Також пишуть, що Dark Storm "має непідтверджені, але дуже ймовірні зв’язки" з Росією та "міцні партнерські стосунки" з іншими групами.

Зазначається, що атаки хакерів триватимуть, щоб "продемонструвати силу", але не через політичні мотиви.

  • У понеділок відбулися мінімум три збої у роботі соцмережі Х через атаку ботів.
  • Власник платформи Х Ілон Маск стверджував, що атака на соцмережу була здійснена з IP-адрес, які походять з України.
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