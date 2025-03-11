ЗМІ: Відповідальність за атаку на соцмережу Маска взяли на себе пропалестинські хакери

Хакери із Dark Storm Team заявили про причетність до кібератаки.

Пропалестинська хакерська група Dark Storm Team взяла на себе відповідальність за DDoS-атаку на соцмережу Х Ілона Маска.

Про це пишуть Детектор Медіа і Newsweek.

Ці хакери відомі тим, що їхніми цілями є країни та організації, які підтримують атаку Ізраїлю на Газу після 7 жовтня 2023 року.

Також пишуть, що Dark Storm "має непідтверджені, але дуже ймовірні зв’язки" з Росією та "міцні партнерські стосунки" з іншими групами.

Зазначається, що атаки хакерів триватимуть, щоб "продемонструвати силу", але не через політичні мотиви.