ЗМІ: Відповідальність за атаку на соцмережу Маска взяли на себе пропалестинські хакери

Пропалестинська хакерська група Dark Storm Team взяла на себе відповідальність за DDoS-атаку на соцмережу Х Ілона Маска.
Про це пишуть Детектор Медіа і Newsweek.
Ці хакери відомі тим, що їхніми цілями є країни та організації, які підтримують атаку Ізраїлю на Газу після 7 жовтня 2023 року.
Також пишуть, що Dark Storm "має непідтверджені, але дуже ймовірні зв’язки" з Росією та "міцні партнерські стосунки" з іншими групами.
Зазначається, що атаки хакерів триватимуть, щоб "продемонструвати силу", але не через політичні мотиви.
- У понеділок відбулися мінімум три збої у роботі соцмережі Х через атаку ботів.
- Власник платформи Х Ілон Маск стверджував, що атака на соцмережу була здійснена з IP-адрес, які походять з України.