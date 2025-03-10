Марко Рубіо: Сварка в Овальному кабінеті була неймовірною

“Я не міг повірити в те, що бачу”, — зазначив держсекретар США

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що «не міг повірити» тому, що він спостерігав під час безпрецедентної сутички в Овальному кабінеті між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

Про це він сказав у розмові з журналістами під час польоту до Саудівської Аравії, повідомляє The Times.

“Я не міг повірити в те, що бачу. Я думав, що це не може бути реальністю, але це було. Але ми повинні рухатися далі, — зазначив держсекретар США. — Це було не так, як це мало бути”.

Завтра у місті Джидда мають відбутися переговори між українською та американською делегаціями уже без участі президента. Україну на перемовинах представить голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, голова міноборони Рустем Умєров і заступник керівника ОП Павло Паліса. Делегацію США очолять держсекретар Марко Рубіо, радник з питань національної безпеки Майк Волц і спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Нагадаємо, візит поїздка президента України до Вашингтона закінчилася скандалом: Дональд Трамп та Джей Ді Венс звинуватили Володимира Зеленського в тому, що він "не хоче миру". Вони також заявили, що він їх не поважає.

За інформацією CNN, президент США Дональд Трамп після суперечки з українським колегою Володимиром Зеленським зібрав нараду з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, держсекретарем Марко Рубіо і міністром фінансів Скоттом Бесссентом та іншими топрадниками. Після цього Зеленському сказали, що йому час іти з Білого дому – попри заплановану спільну пресконференцію.