Трамп: Зеленський не готовий до миру і зневажає Америку

Трамп після суперечки з Володимиром Зеленським в присутності медіа сказав, що це буде "чудове телевізійне шоу", Зеленський же в соцмережах подякував Америці за підтримку та "за цей візит" , а також подякував "Президенту, Конгресу та американському народові".

Фото зі зустрічі можна побачити тут .

Водночас упродовж усієї бесіди на адресу Росії жодного звинувачення від лідерів США не прозвучало.

Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Овальному кабінеті Білого Дому закінчилася скандалом: американці звинуватили Зеленського в тому, що він "не хоче миру", а також у неповазі до Америки та невдячності . Угоду про спільні інвестиції в корисні копалини не підписали , пресконференцію президентів скасували, українській делегації навіть не дали можливості пообідати, як це передбачалося, натомість наказавши піти.

Фото: ОПУ Трамп очікує прибуття президента Зеленського

ЩОДО КОМПРОМІСІВ ТА УГОДИ ПРО НАДРА

Трамп: Ця угода потрібна Штатам, позаяк в них багато нафти і газу, але не так багато територій, аби все це розробляти, і до того ж земля захищена екологами. Тому угода про надра з Україною дуже важлива... Вона буде «дуже чесною» і суть домовленостей в тому, що українська сторона не вернеться до бойових дій. При цьому Україні доведеться піти на компроміси, бо без них «неможливо укласти жодної угоди». Ці компроміси не будуть масштабними.

Зеленський: Не буде ніяких компромісів з убивцею щодо нашої території. Володимир Путін - "убивця і терорист".

Трамп: Ваші люди дуже хоробрі. Але або ви укладете угоду, або ми вмиваємо руки, а якщо ми вмиваємо руки, ви боротиметеся самі... Я не думаю, що це буде приємно, але ти боротимешся. Але у вас немає карт, але як тільки ми підпишемо цю угоду, ви будете в набагато кращому становищі, але ви зовсім невдячні, і це недобре з вашого боку".

Фото: ОПУ Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі

ПРО ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ

Трамп: Всі говорять про безпеку, але дозвольте спершу мені укласти угоду.

ПРО ТЕ, НА ЧИЄМУ БОЦІ США

Трамп: Путін серйозно ставиться до угоди про закінчення війни.

Американський президент додав, що він "і за Україну, і за Росію", і хоче, щоб війна вирішилася. А якщо «ми не можемо цього вирішити, вони повинні будуть боротися до кінця».

Зеленський: США не зупинять підтримку України. Штати допомагали нашій державі від початку російського вторгнення. Президент США не зупинить допомогу, бо «це дуже важливо».

Володимир Зеленський також висловив сподівання, що Трамп зі союзниками зупинить Путіна і виведе російські війська з української території та принесе мир.

Фото: ОПУ Володимир Зеленський під час зустрічі

ПРО ДИПЛОМАТІЮ, МИР ТА ТРЕТЮ СВІТОВУ ВІЙНУ

Віце-президент Венс: Україна має проблему з кількістю військових, Штати намагаються вирішити питання війни через дипломатію і переговори.

Венс також закинув українському президенту те, що той атакує адміністрацію США і звинувачує їх у «руйнації України» під час війни.

Зеленський: Путін порушував попередні домовленості з іншими державами, тому про яку дипломатію нині можна говорити?

Трамп: «У вас зараз немає карт на руках».

Трамп звинуватив Зеленського в тому, що він «грає у карти з Третьою світовою війною». Також Трамп сказав, що "у вас дуже маленькі шанси", коментуючи ситуацію з війною.

Трамп: Якби Штати не дали зброї, то війна закінчилася б за два тижні.

Зеленський: Чув схоже від Путіна - тільки йшлося там про три дні.

Трамп: Україна мусить зупинити бойові дії, позаяк не має для цього ресурсів без підтримки Штатів. РФ не поважала Обаму і Байдена, але поважає мене. "Я не думаю, що ти (до Зеленського - ред.) був би крутим хлопцем без Сполучених Штатів".

Фото: EPA/UPG Володимир Зеленський , Дональд Трамп і Джей Венс

РЕАКЦІЯ В ЄВРОПІ І В США

Лідер меншості у Сенаті США Чак Шумер та головна демократка Комітету із закордонних справ Сенату Джин Шахін висловили обурення агресивною зустріччю президента Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Президент Дональд Трамп і віце-президент Джей Д. Венс «виконують брудну роботу Путіна», заявив сенатор Шумер. Джин Шахін назвала поведінку Трампа та Венса ганебною та відверто неамериканською”.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на суперечку між Трампом і Володимиром Зеленським, написавши: “Дорогий Володимир Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самотні”.

На скандал у Білому домі також відреагував прем'єр Іспанії Педро Санчес: “Україно, Іспанія з тобою”.

Фото: EPA/UPG прем'єр Іспанії Педро Санчес

Із підтримкою України виступили президенти Литви та Молдови Гітанас Наусєда та Мая Санду.

До європейських політиків, які виступили на підтримку України та Володимира Зеленського, приєднався заступник лідера ХДС і наступного канцлера Німеччини Йоганн Вадефуль.

"Сцени з Білого дому шокують. Як можна так вдарити ножем у спину президента країни, яка окупована? Вільна Європа не зрадить Україну", — зазначив Вадефуль.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та та президент Європейської ради Антоніу Кошта виступили зі спільною заявою на підтримку Володимира Зеленського.

Фото: EPA/UPG Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн

Слова підтримки прозвучали також від очільників Франції, Німеччини та інших європейських лідерів.

А от прем'єр Угорщини Віктор Орбан став на бік Трампа. Втім, іншого від Орбана і не чекали.