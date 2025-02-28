Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Президент США продовжив ще на рік санкції проти Росії
Президент США продовжив ще на рік санкції проти Росії
На фронті загинув Василь Ратушний – учасник Євромайдану, син письменниці Світлани Поваляєвої та брат Романа Ратушного
На фронті загинув Василь Ратушний – учасник Євромайдану, син письменниці Світлани Поваляєвої та брат Романа Ратушного
Зеленський вступив у суперечку з Трампом і його віцепрезидентом Венсом через переговори з РФ
Зеленський вступив у суперечку з Трампом і його віцепрезидентом Венсом через переговори з РФ
Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
ГоловнаПолітика

Заступник лідера ХДС: як можна так вдарити ножем у спину президента країни, яка окупована?

Йоганн Вадефуль запевнив, що вільна Європа не зрадить Україну. 

До європейських політиків, які виступили на підтримку України та Володимира Зеленського після скандальної пресконференції у Білому домі, доєднався заступник лідера ХДС і наступного канцлера Німеччини Йоганн Вадефуль.

 

"Сцени з Білого дому шокують. Як можна так вдарити ножем у спину президента країни, яка окупована? Вільна Європа не зрадить Україну", — зазначив Вадефуль.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок прокоментувала суперечку між Трампом та Зеленським. 

“Україна не одна. Німеччина разом із нашими європейськими союзниками об’єднана разом з Україною – і проти російської агресії. Україна може спиратися на непохитну підтримку Німеччини, Європи та інших країн. Їхній захист демократії та їхній пошук миру та безпеки належить нам”, - написала вона.

В свою чергу, відреагував на скандал у Білому домі і президент Франції Еммануель Макрон.

"Є агресор, яким є Росія, і народ, на який напали, — це Україна", - заявив у коментарях журналістам Макрон.

  • Дональд Трамп заявив після зустрічі з Володимиром Зеленським, що український президент “не готовий до миру”.

  • Цьому допису передувала зустріч лідерів обох держав в Овальному кабінеті, яка закінчилася словесною перепалкою. Трамп наполягав на підписанні угоди, знову виставив Україні рахунок на 350 мільярдів доларів за надану допомогу і вимагав припинити вогонь. Зеленський натомість заявив, що переговори з РФ можуть не привести до очікуваних результатів, оскільки країна-агресор неодноразово порушувала попередні домовленості.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies