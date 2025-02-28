Заступник лідера ХДС: як можна так вдарити ножем у спину президента країни, яка окупована?

До європейських політиків, які виступили на підтримку України та Володимира Зеленського після скандальної пресконференції у Білому домі, доєднався заступник лідера ХДС і наступного канцлера Німеччини Йоганн Вадефуль.

"Сцени з Білого дому шокують. Як можна так вдарити ножем у спину президента країни, яка окупована? Вільна Європа не зрадить Україну", — зазначив Вадефуль.

Die Szenen aus dem Weißen Haus sind schockierend. Wie kann man dem Präsidenten eines überfallenen Landes so in den Rücken fallen? Das freie Europa wird die Ukraine nicht verraten! — Johann Wadephul (@JoWadephul) February 28, 2025

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок прокоментувала суперечку між Трампом та Зеленським.

“Україна не одна. Німеччина разом із нашими європейськими союзниками об’єднана разом з Україною – і проти російської агресії. Україна може спиратися на непохитну підтримку Німеччини, Європи та інших країн. Їхній захист демократії та їхній пошук миру та безпеки належить нам”, - написала вона.

Ukraine is not alone.



Germany together with our European allies stands united alongside #Ukraine - and against the Russian aggression. Ukraine can build on unwavering support from Germany, Europe and beyond. Their defence of democracy & their quest for peace & security is ours. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) February 28, 2025

В свою чергу, відреагував на скандал у Білому домі і президент Франції Еммануель Макрон.

"Є агресор, яким є Росія, і народ, на який напали, — це Україна", - заявив у коментарях журналістам Макрон.

JUST IN- Emmanuel Macron, speaking from Portugal, addressed the tense exchange between Donald Trump and Volodymyr Zelensky. He emphasized that Russia is the aggressor and Ukraine is the victim, reaffirming the importance of supporting Ukraine and sanctioning Russia. Macron… pic.twitter.com/vtQ3jqsF2H — GeoInsider (@InsiderGeo) February 28, 2025

Раніше Україну підтримали голови урядів Польщі та Іспанії Дональд Туск та Педро Санчес.

Президенти Литви Гітанас Науседа та Молдови Мая Санду підтримали Володимира Зеленського після його суперечки з Трампом.