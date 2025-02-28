Трамп звинуватив Зеленського в тому, що він «грає у карти з Третьою світовою війною».

Володимир Зеленський вступив у суперечку з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Венс сказав, що наша держава має проблему з кількістю військових, заявив, що Штати намагаються вирішити питання війни через дипломатію і переговори, а тоді звинуватив українського президента в тому, що він атакує адміністрацію США і звинувачує їх у «руйнації України» під час війни. Перед цим Зеленський згадав про те, що російський диктатор Путін порушував попередні домовленості з іншими державами, тому про яку дипломатію нині можна говорити.

Зеленський зазначив, що «у всіх є проблеми, навіть у вас, але ви зараз це ще не відчули, але у майбутньому ви це відчуєте».

«Не кажіть нам, що ми маємо відчувати.. Ви не маєте на це права. Ви не маєте права диктувати що ми відчуватимемо. Ми чудово себе почуваємо. У нас все буде чудово. Ми потужні. Зараз ви не в дуже гарній позиції», - виступив Трамп.

Президент США сказав, що «у вас зараз немає карт на руках» і звинуватив Зеленського в тому, що він «грає у карти з Третьою світовою війною». Також Трамп сказав, що "у вас дуже маленькі шанси", коментуючи ситуацію з війною.

Він знову заговорив про 350 мільярдів доларів допомоги Україні від США і додав, що якби Штати не дали зброї, то війна закінчилася б за два тижні. Зеленський відповів, що чув схоже від Путіна - тільки йшлося там про три дні.

Трамп наполягає, аби Україна зупинила бойові дії, оскільки не має для цього ресурсів без підтримки Штатів. Він сказав, що РФ не поважала Обаму і Байдена, але поважає його.

"Я не думаю, що ти (до Зеленського - Ред.) був би крутим хлопцем без Сполучених Штатів. І ваші люди дуже хоробрі. Але або ви укладете угоду, або ми вмиваємо руки, а якщо ми вмиваємо руки, ви боротиметеся самі... Я не думаю, що це буде приємно, але ти боротимешся. Але у вас немає карт, але як тільки ми підпишемо цю угоду, ви будете в набагато кращому становищі, але ви зовсім невдячні, і це недобре з вашого боку", - заявив наприкінці Трамп і сказав, що це буде "чудове телевізійне шоу", маючи на увазі перепалку в присутності медіа.

Упродовж усієї бесіди з українським президентом жодного звинувачення від лідерів США у бік Росії не прозвучало.