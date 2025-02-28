Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Президент США продовжив ще на рік санкції проти Росії
Президент США продовжив ще на рік санкції проти Росії
На фронті загинув Василь Ратушний – учасник Євромайдану, син письменниці Світлани Поваляєвої та брат Романа Ратушного
На фронті загинув Василь Ратушний – учасник Євромайдану, син письменниці Світлани Поваляєвої та брат Романа Ратушного
Зеленський вступив у суперечку з Трампом і його віцепрезидентом Венсом через переговори з РФ
Зеленський вступив у суперечку з Трампом і його віцепрезидентом Венсом через переговори з РФ
Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
ГоловнаСвіт

Гутерреш: ООН призупинила деякі програми допомоги в Україні

Через скорочення допомоги США довелося призупинити певні програми підтримки.

Гутерреш: ООН призупинила деякі програми допомоги в Україні
Антоніу Гутерреш на саміті BRICS у Росії
Фото: скриншот відео

Через скорочення фінансування США, в ООН призупинили гуманітарну допомогу в деяких регіонах України.

Про це заявляє Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, пише РБК-Україна.

Гутерреш зазначає, що масштабні скорочення витрат США на допомогу, які запровадив Дональд Трамп, суперечать інтересам Вашингтона.

"Зменшення гуманітарної ролі та впливу Америки суперечитиме американським інтересам у всьому світі. Я можу лише сподіватися, що ці рішення можна буде скасувати на основі більш ретельного аналізу", — сказав він.

Відповідно, скорочення витрат призвело до призупинення гуманітарної допомоги в деяких регіонах України.

"В Україні в ключових регіонах призупинено реалізацію програм із використанням готівкових коштів, які є ключовим елементом гуманітарної допомоги, розрахованої на 1 мільйон осіб", — наголосив він.

  • Раніше заступниця глави ОПУ Ірина Верещук заявила, що треба "звикнути працювати в умовах, коли війна триває все довше, а доступного міжнародного фінансування стає менше". 
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies