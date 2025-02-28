Гутерреш: ООН призупинила деякі програми допомоги в Україні

Антоніу Гутерреш на саміті BRICS у Росії

Через скорочення фінансування США, в ООН призупинили гуманітарну допомогу в деяких регіонах України.

Про це заявляє Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, пише РБК-Україна.

Гутерреш зазначає, що масштабні скорочення витрат США на допомогу, які запровадив Дональд Трамп, суперечать інтересам Вашингтона.

"Зменшення гуманітарної ролі та впливу Америки суперечитиме американським інтересам у всьому світі. Я можу лише сподіватися, що ці рішення можна буде скасувати на основі більш ретельного аналізу", — сказав він.

Відповідно, скорочення витрат призвело до призупинення гуманітарної допомоги в деяких регіонах України.

"В Україні в ключових регіонах призупинено реалізацію програм із використанням готівкових коштів, які є ключовим елементом гуманітарної допомоги, розрахованої на 1 мільйон осіб", — наголосив він.