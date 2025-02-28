Російська армія обстріляла два райони Дніпропетровщини, є постраждалі

Упродовж дня російська армія атакувала Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини. Унаслідок обстрілів постраждали троє людей.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Синельниківському районі російська армія поранила двох людей – чоловіків 48 і 35 років. Ворог атакував Межівську та Великомихайлівську. Застосував безпілотники і КАБ. Понівечені дитячий садок, 13 приватних будинків, авто й ЛЕП.

На Нікопольщині від російських обстрілів постраждала жінка 84 років. Їй надали допомогу на місці.

Ударів зазнали Нікополь, Мирівська, Покровська, Марганецька громади. Ворог атакував дронами. Побиті приватна оселя і вантажівка.