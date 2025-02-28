Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
На фронті загинув Василь Ратушний – учасник Євромайдану, син письменниці Світлани Поваляєвої та брат Романа Ратушного
На фронті загинув Василь Ратушний – учасник Євромайдану, син письменниці Світлани Поваляєвої та брат Романа Ратушного
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
Президент США продовжив ще на рік санкції проти Росії
Президент США продовжив ще на рік санкції проти Росії
У США знайшли мертвими оскароносного актора Джина Хекмана і його дружину
У США знайшли мертвими оскароносного актора Джина Хекмана і його дружину
ГоловнаСуспільствоВійна

Повітряні сили ЗСУ завдали удару по позиціях ФСБ у Брянській області РФ

У Генштабі підтвердили нищівний удар по ворожих позиціях.

Повітряні сили ЗСУ завдали удару по позиціях ФСБ у Брянській області РФ
Фото: скріншот

Авіація Повітряних Сил ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях ФСБ у Брянській області Росії, інформує Генштаб.

"Учора авіація Повітряних Сил Збройних Сил України успішно завдала удару по прикордонній заставі ФСБ рф у населеному пункті Біла Березка, Брянська область", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок точкового ураження знищено важливу військову інфраструктуру противника, зокрема засоби зв’язку, підсилювачі сигналу, обладнання для супутникового зв’язку та інші технічні засоби, що використовувалися для координації бойових дій. Це суттєво знизило можливості противника щодо управління силами та засобами в регіоні.

"Цей удар – черговий крок до послаблення ворожих сил та зменшення їхнього військового потенціалу. Сили оборони України продовжують завдавати втрат ворогу, доки останній російський загарбник не покине територію України", — наголошують у Генштабі ЗСУ.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies