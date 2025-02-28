У Генштабі підтвердили нищівний удар по ворожих позиціях.

Авіація Повітряних Сил ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях ФСБ у Брянській області Росії, інформує Генштаб.

"Учора авіація Повітряних Сил Збройних Сил України успішно завдала удару по прикордонній заставі ФСБ рф у населеному пункті Біла Березка, Брянська область", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок точкового ураження знищено важливу військову інфраструктуру противника, зокрема засоби зв’язку, підсилювачі сигналу, обладнання для супутникового зв’язку та інші технічні засоби, що використовувалися для координації бойових дій. Це суттєво знизило можливості противника щодо управління силами та засобами в регіоні.

"Цей удар – черговий крок до послаблення ворожих сил та зменшення їхнього військового потенціалу. Сили оборони України продовжують завдавати втрат ворогу, доки останній російський загарбник не покине територію України", — наголошують у Генштабі ЗСУ.