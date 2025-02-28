Лубінець: під опіку до російських сімей незаконно передали 42 дитини з Херсонщини

З 2022 по 2024 роки 42 дитини з Херсонської області, які опинилися в окупації з перших днів повномасштабного вторгнення, були передані під опіку в російські сімʼї.

Про це повідомляє омбудсман Дмитро Лубінець.

Інформація стала відома із заяв окупаційної адміністрації на Херсонщині. Тривалий час російська влада ігнорувала вимоги української сторони надати інформацію про кожну депортовану і примусово переміщену дитину.

"У тому числі мало що було відомо про вихованців Херсонського обласного будинку дитини. У 2022 році працівники закладу задля порятунку дітей переховували їх у підвалі церкви, поки їх не знайшли співробітники ФСБ", — зазначає Лубінець.

Попри те, що більшість цих дітей мали батьків або інших законних представників, росіяни вивезли їх до тимчасово окупованого Криму у будинок дитини "Ялинка". Після цього анкети деяких вихованців почали з’являтися у російському федеральному банку даних з усиновлення. Відомо, що наразі у "Ялинці" перебувають 10 дітей з Херсонщини, повідомив омбудсман.

"Такі дії є грубим порушенням міжнародного права, IV Женевської конвенції та Конвенції ООН про права дитини. Депортація українських дітей і їхня примусова передача в російські родини — воєнний злочин, за який винні мають понести відповідальність!" — наголошує Омбудсман.